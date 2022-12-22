"Окончательно убьет": замена учителей гуманитарных дисциплин роботами вызвала ажиотаж

Развитие науки не стоит на месте — в России в 2023 году решили тестировать возможности искусственного интеллекта. Образование намерены предоставить роботам: вместо учителей они будут проверять сочинения школьников по гуманитарным дисциплинам. Новость вызвала ажиотаж в научной среде. Далеко не все поддержали инициативу.
Так, кандидат филологических наук Павел Бородин в беседе с телеканалом "360" выразил недовольство нововведениями. По его мнению, привлечение роботов к проверке знаний русского языка, истории, литературы и обществознания чревато жуткими последствиями. "Это окончательно убьет, уничтожит остатки гуманитарного мышления", — отметил специалист.