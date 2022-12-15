Расписание ЕГЭ на 2023 год официально утверждено

В Сети появился документ с утвержденными датами ЕГЭ в 2023 году. Как передает RT, начало испытаний по всем дисциплинам установлено в 10 часов по местному времени.
Выпускникам 11 класса подготовили такой график в основной период :
- 26 мая – география, литература, химия;
- 29 мая – русский язык;
- 1 июня – базовая и профильная математика;
- 5 июня – история и физика;
- 8 июня – обществознание;
- 13 июня – иностранные языки (без "Говорения"), биология;
- 16 и 17 июня – иностранные языки ("Говорение");
- 19 и 20 июня – информатика.
Напомним, Единый государственный экзамен стали повсеместно проводить с 2008 года. С тех пор у него появились как убежденные сторонники, так и ярые противники. Последние утверждали, что традиционная форма оценки знаний превратилась в примитивный тест по русскому языку, математике и другим предметам.
Однако у ЕГЭ есть преимущества. Выпускники из глубинки, получили возможность проявить себя и попытать счастья в крупнейших ВУЗах российских мегаполисов. Кроме того, проверка результатов занимает считанные дни, благодаря техническим устройствам. "Дни.ру" предлагают Вам освежить школьные знания и пройти тест по русскому языку.