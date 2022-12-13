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Общество
На площадках технополиса "Москва" прошло более 100 экскурсий

На площадках технополиса "Москва" прошло более 100 экскурсий

В 2022 году участниками экскурсий по площадкам особой экономической зоны "Технополис Москва" стали 3,5 тысячи человек. Они узнали о современных медицинских технологиях, принципах работы интернета и многом другом.
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Технополис предлагает всем желающим пять уникальных маршрутов. Так, на экскурсии "По стопам Ивана Федорова" можно познакомиться с историей развития печатного дела в России.

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Маршрут "От истории до высоких технологий" посвящен профессиональной ориентации молодежи. Школьникам помогут сформировать образ будущей карьеры. На других экскурсиях можно узнать много интересного о микроэлектронной промышленности, современных высокотехнологичных материалах и медицинских инновациях.

К проекту присоединились уже 25 резидентов особой экономической зоны. Экскурсии позволяют москвичам и гостям столицы узнать о развитии городской промышленности и сочетании традиций и инноваций, отметил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

"За этот год на предприятиях ОЭЗ Москвы побывали около 3,5 тысячи человек, проведено более 100 экскурсий. Это наглядно демонстрирует интерес москвичей к экономике города и страны в целом, к инновациям и высоким технологиям", – приводит слова Дегтева портал mos.ru.

Напомним, что в столице также действует проект "Открой#Моспром". Для всех желающих проводят экскурсии по городским фабрикам и заводам.

За почти четыре года проведено 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям. Число посетителей превысило 11 миллионов человек. Участники прогулок узнали много интересного о работе столичных производственных площадок, поучаствовали в мастер-классах и хакатонах.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 13 декабря 2022, 13:10 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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