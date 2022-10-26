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Общество
К проекту "Открой#Моспром" присоединились 11 миллионов человек

К проекту "Открой#Моспром" присоединились 11 миллионов человек

В рамках проекта "Открой#Моспром" столичные фабрики и заводы посетили более 11 миллионов человек. Для них провели свыше тысячи экскурсий и около 70 онлайн-туров.
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Москвичи и гости столицы могут ознакомиться с работой предприятий, поучаствовать в промышленных сквизах, мастер-классах и хакатонах, попасть на концерты и спектакли на производственных площадках.

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За почти четыре года в рамках проекта проведено 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям. Число посетителей превысило 11 миллионов человек, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В департаменте получают отзывы участников экскурсий и при необходимости корректируют программу.

"Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы", – отметил Овчинский.

Список участников проекта продолжает пополняться. В 2022 году к нему присоединилось еще порядка 20 предприятий. Среди них – компания "МонАрх", которая показала экскурсантам процесс сборки готовых жилых помещений.

Те, кто не смог попасть на экскурсии, могут посмотреть видеозаписи мероприятий на сайте проекта "Открой#Моспром".

Москва продолжает наращивать свою промышленную базу. В ближайшие годы в городе построят 20 технопарков по программе комплексного развития территорий.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 26 октября 2022, 13:37 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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