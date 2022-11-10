"Захлебывалась кровью": муж искромсал жену ножом на глазах у пятилетней дочери

В городе Алматы произошла зверски жестокая история нападения мужа на жену.

В городе Алматы произошло страшное покушение на местную жительницу, мать пятилетней дочери Ирину Веденяпину. Муж Николай Веденяпин пытался убить ее на глазах пятилетней дочери. история случилась ночью 21 мая, когда мать с дочерью спали в своей кровати.

Женщина проснулась от того, что муж затыкает ей рот и режет горло ножом. Ирина изо всех сил сопротивлялась и пыталась скинуть насильника с себя. На тот момент он уже четыре раза полоснул ее лезвием и продолжал бить ножом.

"Я услышала, как проснулась дочка. Я очень сильно напугалась, и в этот момент супруг привстал с меня, чтобы накрыть ее одеялом. Он кричал ей: "Отвернись!". Потом он бросился обратно на меня и начал наносить удары в спину, в живот, в печень. Я начала хвататься за лезвие. Делала все, чтобы остаться в живых и защитить свою дочь. Потом у меня получилось скинуть его. Он потерял равновесие, и мне удалось сесть. В шее у меня была дырка, оттуда текла кровь. Когда я разговаривала, это все шевелилось. Захлебывалась кровью, тяжело было дышать, я запыхалась. Я спросила: "Что ты делаешь?".



"Он начал плакать. Говорил, что его все бросили, что его никто не любит. Я сказала: "Никто тебя не бросал, я тебя люблю". Тогда он попросил отдать нашу дочь маме. Я сказала: "Я сделаю все, только вызови мне скорую, я умру сейчас от потери крови". Он резко изменился в лице и сказал: "Я не все так планировал, ты должна была умереть". Дочка в этот момент сидела на кровати, она все это видела и слышала. Потом он стал собираться и приказа, чтобы мы не двигались, закинув телефон под кровать. Когда он собрался и начал думать. Было видно, что он сомневался, вызывать скорую или нет".

Все закончилось тем, что муж сбежал, вызвала перед уходом скорую. Он наврал диспетчеру о том, что в квартире бабушке плохо с сердцем. После того, как Ирину спасли, она написала иск в суд.