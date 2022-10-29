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Врач назвал простые способы снижения аппетита

Врач назвал простые способы снижения аппетита

Доктор медицинских наук рассказал, что делать при повышенном аппетите.
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Повышенный аппетит – проблема многих людей, которая приводит к перееданию и набору лишнего веса и ожирению. Поэтому очень важно контролировать прием пищи.Диетолог Михаил Гинзбург назвал два способа снижения аппетита в недавнем видео, которое он опубликован на платформе "Яндекс.Дзен".

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Правило малых порций, кажется, знают все, но мало кто понимает необходимость небольшой посуды. По словам Гинзбурга, чем меньше тарелка, тем меньше в ней будет калорий. Эксперт отметил, что порция в небольшой посуде будет восприниматься более сытной, чем та же в большой. Таким образом человек обманывает свой мозг и желудок.

Снизить аппетит также можно с помощью предварительной закуски. То есть примерно за 20 минут перед основным приемом пищи можно съесть что-нибудь небольшое. Так можно избавиться от желудочных факторах голода. Снижается кислотность и выделение пищеварительных соков.

При повышенном аппетите эксперт также советует за 10-15 минут до приема пищи выпить стакан кефира или съесть ложку гречки. Кстати, эта каша, по мнению диетолога и эндокринолога Евгения Арзамасцева, является самой полезной. Мол, ее можно употреблять в том числе тем, кто пытается снизить вес.

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Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 06:31 Источник: Яндекс.Дзен / Доктор Гинзбург ✓ Надежный источник

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