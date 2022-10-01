Пугачева опять сбежала из России Умер Борис Моисеев Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
партнеры
Суббота
1 октября
Лента новостей
21:18
Какие продукты стоит употреблять меньше после 40 лет
20:26
Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии
19:06
Топ-5 городов России с самыми высокими зарплатами
17:19
Руки не для скуки: голый Панин снял ласки на камеру
16:55
Врачи наплевали на первый инсульт страдальца Моисеева: Посоветовали выспаться
16:46
Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная
16:04
Стащила данные и укатила: подлая Пугачева лишила детей Родины
15:19
Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел
14:50
"Идите знаете куда?": затеявшая грязные разборки Меньшова спустила собак на предателя Галкина*
14:15
Силиконовая развратница Бледанс сверкнула затвердевшим соском: Совесть есть?
13:32
Страх, да и только! Заколотую почерневшую Кудрявцеву нашли на кровати после ухода мужа
13:05
Беглую предательницу Пугачеву решено лишить гражданства: Гнать в шею
12:28
Стала известна судьба роскошного замка Галкина* в деревне Грязь: Пугачева приезжала, чтоб продать
12:13
Передвигается с трудом: сжираемая изнутри страшной болезнью Малышева вышла в люди
11:09
Грязь и чернота: мертвая актриса Яковлева никому не нужна
10:55
Найденная в забегаловке Варум жестко отомстила изменнику Агутину: Утереть нос
09:22
Как избежать ссор в семье из-за политики?
08:13
Неудачные браки, дети от разных мужчин и борьба за приемную дочь: загадочная личная жизнь Хаматовой
06:12
Доля студий и однушек в бизнес-классе – 35%
04:36
Стая резвящихся волчат в Брянской области попала на видео
02:08
Нечестный пиар или доброе дело: певица NиNа вынесла вердикт штурмующим детдома звездам
00:08
Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября
22:07
В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой
21:57
Отправили на реабилитацию: Откачавшая жир Слава призналась в зависимости вслед за Борисовой
21:16
Мошенники обманули тысячи россиян сфере ремонта автомобилей
20:55
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
20:52
Съехавшая из родительского дома дочь предъявила онкобольной Заворотнюк счет
19:02
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
18:34
Когда стоит ждать первого снега в Москве – ответила синоптик
18:27
"Как же это страшно": Россияне молятся за признавшуюся в серьезной болезни Дубцову
18:25
"Любимый": списанный со счетов Цискаридзе зацеловал седого мужчину
17:08
Певица NиNа назвала ушедшего Моисеева легендой шоу-бизнеса
16:34
Хватит с него: государство оценило похороны Моисеева в 19 589 рублей и 88 копеек
15:57
Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
15:28
Прямая трансляция обращения президента Путина к гражданам России
14:48
Песенка спета: обплеванная Варум ответила на вопрос о бегстве в США
14:47
Наживающаяся на разбитых семьях Бородина слегла: врачи не могут поставить диагноз
14:04
Карла III ждет такая же участь: озвучена причина смерти Елизаветы II
13:55
Бьющуюся в конвульсиях беременную Орлову затоптали толпой: Страшно за животик
13:28
Спасти брак с Кончаловским: изможденная Высоцкая тает на глазах у мужа
13:09
Михалков обратился с просьбой об отсрочке от призыва: Проекты не могут быть закончены
12:49
Пьяный мужик отдубасил двух подростков во Владивостоке
12:38
Россияне выбрали новую страну для покупки жилья
12:32
"Сердце уходит": Брежнева впала в отчаяние после новостей о разбитом муже
11:59
В Москве в автомобиле взорвался газ
11:44
Наплевать на заслуги: брат Моисеева требует вывезти труп певца из России
11:21
"Уже нет надежды": дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк
11:11
В последний путь: постыдное бегство из России добьет жену иноагента Пугачеву
10:56
Двухкомнатные квартиры подорожали на 19%
10:50
Цены меняются: экономист назвал лучшее время для ипотеки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
"Уже нет надежды": дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк
"Я это долго скрывал": бывший любовник Берковой и Бузовой из "Дома-2" оказался женщиной
Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь
Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Какие продукты стоит употреблять меньше после 40 лет

Какие продукты стоит употреблять меньше после 40 лет

Диетолог назвала продукты, которые с возрастом становятся менее полезными.
прочитано 232 раза

Нужно всегда заботиться о своем организме и питаться правильно. Не секрет, что с возрастом важно менять свой рацион, поскольку некоторые продукты могут нанести вред организму. То есть необходимо придерживаться своего рода диете.

ПО ТЕМЕ

Диетолог рассказала россиянам о правильном питании в жару

Защитная сила: как укрепить иммунитет и восстановиться после перенесенной инфекции

О том, какие продукты стоит потреблять меньше после 40 лет, рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, питание таких людей должно быть более сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов.

Диетолог советует сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и пшеничной муки из-за дефицита ферментов. Стоит есть больше рыбы, морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Это нужно для поддержания мышечной массы, объяснила эксперт.

Из напитков нужно выбирать воду без газа. Не стоит пить больше пяти чашек кофе или чая в день. Кисломолочные продукты не должны быть слишком жирными. Также следует больше употреблять овощей, фруктов и зелени для профилактики онкологических заболеваний.

Конечно, не только диета позволяет чувствовать себя здоровым. Важно заниматься спортом и спать по семь-восемь часов, отметила Русакова.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2022, 21:18 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды, страдающие от неизлечимых болезней: Крутой, Лазарева и другие

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Беглую предательницу Пугачеву решено лишить гражданства: Гнать в шею

Радикальное решение
Шоу-бизнес

Грязь и чернота: мертвая актриса Яковлева никому не нужна

Очень жаль
Шоу-бизнес

"Идите знаете куда?": затеявшая грязные разборки Меньшова спустила собак на предателя Галкина*

Актриса негодует
Шоу-бизнес

Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел

Собрался с силами

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой
Пьяный мужик отдубасил двух подростков во Владивостоке
Семейная пара из Иваново насмерть забила свою знакомую
В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали людей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+