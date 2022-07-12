Диетолог рассказала россиянам о правильном питании в жару

От того, что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит наше здоровье. Об особенностях питания в жару подробно рассказала в эфире "Радио 1" главный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Ирина Пичугина.



В зависимости от физиологических особенностей разным людям необходимо разное питание, отметила специалист. Подходящая диета для одного может быть противопоказана другому. Если человек активно занимается физическими нагрузками, то он может потреблять в пищу любые продукты, правда в пределах разумного. Также Пичугина отметила, что важно соблюдать режим питания. Иногда из него можно выбиваться, но злоупотреблять этим все-таки не стоит.