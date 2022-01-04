Новый год 2022 Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Вторник
4 января
Лента новостей
23:59
К чему снится деревня
22:08
Стала лезть к бывшему: Разведенка Асмус решила вернуть счастливого с другой Харламова
20:17
"Нам будет очень больно": украинский политолог Романенко заявил о начале конца Украины
18:02
Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского
17:52
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
17:51
"Перенюханный ухолиз": директор Бородиной врезал обвинившему ее в изменах Омарову
17:19
"Чересчур": подростковое тельце Гагариной вызвало оторопь
17:03
Прилучный сделал неприлично дорогой подарок восьмилетнему сыну
16:46
Экс-глава МИД Украины назвал способ победить в войне с Россией
16:35
Создала образ жертвы: Громкий развод Петросяна и Степаненко оказался пиар-ходом
15:44
Галкин рассказал правду о своем происхождении
15:33
"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание
14:40
Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику
13:52
"Психанула": жена Малафеева сбежала из России вместе с сыном после новости о разводе
13:26
"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию
13:16
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
13:06
"Никаких праздников": Рязанова отказалась от торжества из-за горя
12:39
"Столько разных мужчин": Легкомысленная Волочкова показала очередного возлюбленного
12:19
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
12:08
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:01
Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь
11:34
Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань
11:34
"Грязь": Бузова ответила назвавшему песню Лазарева шлаком Соседову
11:16
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
11:15
"Любовь – это секс": Престарелая Гузеева о важности интима в отношениях
10:51
Признавшийся в связях с мужчинами Панин публично вызвал Преснякова на бой из-за Джигурды
10:44
"Эмоциональный шантаж": выступление подопечного Градского в финале "Голоса" назвали фарсом
10:44
Разбушевавшийся народ заставил 45-летнюю Маликову отказаться от пенсии
08:04
Как после курса химиотерапии: звезда Comedy Woman лишилась волос
06:28
"Ничего не получается": Галкин оправдал неудачу сына
04:32
Майли Сайрус в прозрачном платье и без белья продемонстрировала народу свои прелести
02:18
"Сидят огурцами": Нагиев приложил жюри КВН
00:17
Настасьин день: Приметы и традиции 4 января
22:34
Отлученный от семьи Боярский воссоединился с близкими
20:06
Участь Гном Гномыча: Плющенко вывел на лед годовалого сына
19:46
Дворец сказочной принцессы: дочь покойной Началовой похвасталась роскошными хоромами
17:54
"Без обид": Крутой публично унизил безголосого сына Королевой
17:50
"Сложно для меня": почему Загитова променяла большой спорт на телевидение
17:50
Бондарчук впервые раскрыла информацию об особенной дочери: В интернат не ссылала
17:27
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
17:25
"Не могу налюбоваться": Дакота похвасталась роскошным подарком
17:13
Порошенко подвергся нападкам украинцев из-за слов Зеленского: Посадите Петю, мистер президент
17:07
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
16:48
"Люблю навсегда": Долина призналась в чувствах к умершему Абдулову
16:47
Тайная страсть Пугачевой: Галкин рассекретил жену
16:28
Голая Собчак пошла по стопам заклятой подруги Волочковой: Показала зад
15:50
Взрослый сын Авербуха нянчил грудничка Арзамасовой в Новый год
15:24
"Я тебе сейчас в рожу плюну": Собчак взбесила Блиновскую и рискнула оказаться в реке
15:14
Заслуженная артистка России умерла после продолжительной болезни
14:46
Звезда шоу "Пацанки" всадила матери нож между ребер
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
К чему снится деревня

К чему снится деревня

Если вы хотите понять, к чему снится деревня, то нужно обратиться к сонникам.
прочитано 123 раза

Важно постараться максимально вспомнить свой сон, ведь даже от мелких подробностей может зависеть его толкование. Каждая деталь способна помочь понять, к чему снится деревня.

ПО ТЕМЕ

К чему снится корабль

К ЧЕМУ СНИТСЯ ДЕРЕВНЯ ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Согласно этому соннику деревня может быть как хорошим, так и плохим знаком. Так, если вам приснилась деревня бабушки, в которой вы проводили детские годы, то с вами свяжутся старые приятели. Также это может предвещать приятные и неожиданные события. Однако если вам приснилась заброшенная деревня, то это может говорить о грядущих неприятностях.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ДЕРЕВНЯ ПО СОННИКУ ВАНГИ

Этот сонник поможет ответить на вопрос, к чему снится дом в деревне. Так, если вы его приобрели, то вас в будущем будет ждать счастье, связанное с приобретением чего-либо. А вот если вы его продали, то это недобрый знак. Возможно, вы столкнетесь с проблемами в делах.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ДЕРЕВНЯ ПО СЛАВЯНСКОМУ СОННИКУ

Если вам приснилась деревня в определенное время суток, то стоит обратиться к славянскому соннику. Так, деревня ночью снится к проблемам в любовных отношениях. Если вы увидели деревню утром, то у вас могут сорваться планы. Вечерняя деревня предвещает отдых с родственниками.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Деревня. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2022, 23:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского

Артист умеет удивлять

Шоу-бизнес

Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику

Модель приняла решение

Шоу-бизнес

Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь

Телесваха удивила народ

Шоу-бизнес

"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание

Жена юмориста резка в решениях

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году
Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+