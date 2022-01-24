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Общество
Новый проект "Город заданий" поможет москвичам улучшить городскую среду

Новый проект "Город заданий" поможет москвичам улучшить городскую среду

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом электронном проекте, в котором могут принять участие жители столицы.
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В Москве запущен электронный проект "Город заданий", который поможет москвичам принять участие в улучшении городской среды. На платформе жителям столицы предлагается выполнить различные онлайн– и офлайн-занятия, который сформировали органы исполнительной власти.

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По словам Сергея Собянина, участники проекта могут фотографировать, проводить опросы, оценивать состояние библиотечных книг, сдавать на утилизацию новогодние елки, работать с системой городского видеонаблюдения. "Как только правильность выполненного задания подтвердят, житель получит баллы, которые можно потратить в Магазине поощрений "Активного гражданина", – рассказал мэр столицы.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо авторизироваться на сайте "Город заданий" с помощью профиля на mos.ru (он должен быть заполнен полностью). После этого интернет-пользователь может ознакомиться со списком заданий. Описание каждого из их открывается при клике.

Можно заработать от пяти до 15 тысяч баллов (за фотосъемку – до 540 баллов, проведение опроса – 1670 баллов, оценку книг – 660 баллов, получение знака ГТО – до 15 тысяч). Обменять их можно, например, на билеты на выставки, пополнение карты "Тройка", портативный аккумулятор, предметы одежды и другое. Ассортимент магазина поощрений пополняется постоянно. Также разрешается перевести полученные баллы на благотворительность.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 24 января 2022, 17:24 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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