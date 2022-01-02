Почти 340 новых вагонов появилось в московском метро в 2021 году

К 2024 году в Москве будет самый молодой парк поездов метро среди США и Европы.

Старые подвижные составы в московском метро заменяют на новые гораздо быстрее, чем в других городах мира. В прошлом году был полностью обновлен парк поездов на Кольцевой и Большой кольцевой линиях – появилось 337 новых вагонов. Пассажиров перевозят инновационные вагоны "Москва-2020", отличающиеся повышенным удобством и вместительностью.

Двери стали шире, появились межвагонные переходы, установлена система обеззараживания воздуха. Также есть множество USB-портов для зарядки смартфонов и других гаджетов. Уровень шума снижен на 15%. Стоит отметить и современный дизайн новых вагонов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в конце 2023 года в российской столице будет самый молодой парк поездов. В течение двух лет планируется приобрести свыше 660 новых вагонов. Кстати, с 2010-го средний возраст поездов снижен до 12-ти, получено почти 3,9 тысячи современных вагонов.

Напомним, в декабре 2021-го открылись сразу 10 новых станций Большой кольцевой линии московского метро: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". В запуске приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.