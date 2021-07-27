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Общество
Туристическим сервисом Russpass воспользовались 1,3 млн человек

Туристическим сервисом Russpass воспользовались 1,3 млн человек

За первый год аудитория созданного по инициативе правительства Москвы туристического сервиса Russpass достигла 1,3 миллиона человек. Более 90% пользователей – граждане России, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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"Нам удалось собрать на одной площадке большое количество предложений для путешествий. С момента запуска турсервисом Russpass уже воспользовались 1,3 млн человек. Более 90% пользователей – граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму", – сказала Сергунина.

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Russpass появился ровно год назад – в июле 2020-го. За это время он вырос из городского в общенациональный проект, с помощью которого можно планировать путешествия по России. Большинство пользователей сервиса составляют жители Москвы и области, а также Краснодарского края и Татарстана, уточнила Сергунина.

По словам заммэра, Russpass легко заменяет десяток туристических порталов: помогает выбрать маршрут или экскурсию, приобрести билеты и составить культурную программу. К сервису уже присоединились более 550 представителей сферы туризма и гостеприимства. Они размещают на портале свои предложения и получают новых клиентов.

"В сервисе уже представлено более 2,7 тыс. предложений по всем регионам России – от Калининграда до Камчатки. Это 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных авторских маршрутов по 20 направлениям", – отметила Сергунина.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com

Сервис хорошо вписался в цифровую экосистему Москвы. Пользователи могут авторизоваться через портал mos.ru, пополнить карту "Тройка", купить билеты на "Аэроэкспресс", в музеи и на туристические объекты столицы.

Сергунина анонсировала масштабное техническое и визуальное обновление сервиса. "Он станет удобнее в использовании, а процесс планирования поездки еще проще. В новой версии появится умная система, которая будет сама собирать маршрут из понравившихся пользователю достопримечательностей", – рассказала заммэра в интервью ТАСС.

Russpass постоянно обновляется. Этим летом туристический сервис подготовил три новых прогулочных маршрута по Москве. Жителям столицы и ее гостям предлагают посетить парки, прогуляться по набережным, ознакомиться с павильонами ВДНХ и даже увидеть город с высоты птичьего полета. Маршруты рассчитаны на несколько часов, на каждом предусмотрено пять-шесть остановок.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 14:38 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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