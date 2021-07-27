Туристическим сервисом Russpass воспользовались 1,3 млн человек

За первый год аудитория созданного по инициативе правительства Москвы туристического сервиса Russpass достигла 1,3 миллиона человек. Более 90% пользователей – граждане России, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Нам удалось собрать на одной площадке большое количество предложений для путешествий. С момента запуска турсервисом Russpass уже воспользовались 1,3 млн человек. Более 90% пользователей – граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму", – сказала Сергунина.

Russpass появился ровно год назад – в июле 2020-го. За это время он вырос из городского в общенациональный проект, с помощью которого можно планировать путешествия по России. Большинство пользователей сервиса составляют жители Москвы и области, а также Краснодарского края и Татарстана, уточнила Сергунина.

По словам заммэра, Russpass легко заменяет десяток туристических порталов: помогает выбрать маршрут или экскурсию, приобрести билеты и составить культурную программу. К сервису уже присоединились более 550 представителей сферы туризма и гостеприимства. Они размещают на портале свои предложения и получают новых клиентов.

"В сервисе уже представлено более 2,7 тыс. предложений по всем регионам России – от Калининграда до Камчатки. Это 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных авторских маршрутов по 20 направлениям", – отметила Сергунина.

Сервис хорошо вписался в цифровую экосистему Москвы. Пользователи могут авторизоваться через портал mos.ru, пополнить карту "Тройка", купить билеты на "Аэроэкспресс", в музеи и на туристические объекты столицы.

Сергунина анонсировала масштабное техническое и визуальное обновление сервиса. "Он станет удобнее в использовании, а процесс планирования поездки еще проще. В новой версии появится умная система, которая будет сама собирать маршрут из понравившихся пользователю достопримечательностей", – рассказала заммэра в интервью ТАСС.

Russpass постоянно обновляется. Этим летом туристический сервис подготовил три новых прогулочных маршрута по Москве. Жителям столицы и ее гостям предлагают посетить парки, прогуляться по набережным, ознакомиться с павильонами ВДНХ и даже увидеть город с высоты птичьего полета. Маршруты рассчитаны на несколько часов, на каждом предусмотрено пять-шесть остановок.