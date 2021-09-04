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Общество
Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте

Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал продолжить совершенствовать билетную систему транспорта Москвы.
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С 1 сентября в Москве пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте стали бесплатными. То есть разовая поездка стала в 1,5 раза дешевле. Те, кто ездит с пересадками часто, сэкономит за год 11 тысяч рублей, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Такая опция доступна для пассажиров, которые привязали карту "Тройка" к личному кабинету на сайте московского метро. На данный момент таких граждан порядка 600 тысяч. По словам градоначальника, их число продолжает расти. Собянин заметил, что за последние несколько дней число регистраций карты "Тройка" выросло на 100 тысяч. "Неожиданно высокий рост", – сказал он.

Также мэр Москвы сообщил, что со среды пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Очевидно, что их количество будет только расти. Все это показывает, что людям было нужно нововведение в билетной системе транспорта столицы.

"По стоимости поездок московский транспорт является одним из самых доступных среди крупнейших городов мира. Продолжим совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее для жителей и гостей города", – рассказал Собянин.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам в память 80-летия Битвы за Москву. Также, по словам градоначальника, свыше 1,1 тысячи человек будут награждены нагрудным знаком.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 16:12 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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