Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
партнеры
Пятница
3 сентября
Лента новостей
18:04
Хвастливого Тарзана заподозрили во лжи: Боженька моими руками пишет
17:49
"Залетела и в ЗАГС потащила": Рапунцель из "Дома-2" стала женой стриптизера
17:33
Вышвырнутый из продолжения "Улиц разбитых фонарей" Кузнецов: Это была подлость, предательство
17:09
Смерть после застолья: Почему Смоктуновского сгубила рюмка
17:06
Нывший от безденежья Лоза ошарашил россиян размером пенсии: Речь идет о миллионах
16:33
Настойчивого ухажера не смутило наличие у звезды "Ворониных" мужа: Это свинство и скотство
16:27
"Светлая память": россияне скорбят из-за смерти Певцова
15:55
Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов
15:44
Умер сражавшийся с раком актер из сериала "Великолепный век"
15:42
"Какая мерзость!": Обвиненная в пьянстве экс-солистка "Непары" вздрючила известного певца
15:28
"Убито в хлам": перекошенную Муцениеце сравнили с Карпович
15:23
Заворотнюк ошарашила народ появлением на улице в пижаме
14:55
Проблемы со здоровьем: Михалкова раскрыла причину экстремального похудения
14:54
В жизни Шепелева произошло поворотное событие
14:53
Почему дали указание убрать Богомолова: названа сенсационная причина
14:37
Адская боль: Звезду шоу "Голос" экстренно госпитализировали
14:29
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
14:28
Волочкова озвучила важную миссию своего голого зада
14:13
Дочь академика Легасова указала на ложь в телехите "Чернобыль" от HBO: Бред сивой кобылы
13:58
"Зачем ей старый ***?": Новая любовница Тимати произвела фурор
13:52
Ракета американской компании взорвалась спустя несколько минут после старта
13:43
Это провал: избиратели хотят импичмента Байдена после вывода войск США из Афганистана
13:30
Асмус бросилась спасать облитую помоями сестру
13:00
В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
12:47
Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы
12:39
Ланская с младенцем в руках ошарашила народ
12:33
"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке
12:22
Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой
12:04
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
11:57
"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи
11:54
В семье Кабаевой произошли серьезные изменения: Куда пропала?
11:49
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
11:48
Известный актер о рухнувшем романе с Кориковой: Для нее это было очень неприятным открытием
11:11
Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке
10:50
В Новой Зеландии мужчина ранил ножом посетителей супермаркета
10:08
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
10:00
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
09:51
Польша вводит чрезвычайное положение из-за провокаций режима Лукашенко
09:20
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
09:13
"О боже!": резко изменившийся Петросян вызвал оторопь
08:58
Политолог Суздальцев заявил о "профессиональной подпольной войне" против Лукашенко
08:36
Голый и влажный: игры Галкина и Пугачевой записали на видео и показали народу
08:28
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
06:38
Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления
04:29
"Мерзкий стукачок": солисту "Непары" крепко врезали после откровенного признания
02:21
Фадеев день: народные приметы в православный праздник 3 сентября
00:46
Питт и Джоли решили начать все сначала
21:45
"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе
21:37
Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман
21:08
Журналист Шарий о трехмиллиардном кредите Украине: Ходит по миру лох с протянутой рукой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В очках и в шапочке: в Сети появилось правдивое фото Ротару
Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать
"Лишь бы не рак": народ всполошился из-за внешнего вида Пугачевой
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман
"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

30 тысяч москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва".
прочитано 94 раза

В столичных парках работает 45 павильонов "Здоровая Москва", в которых можно проверить состояние организма по ряду направлений без предварительной записи. Для переболевших ковидом жителей города предусмотрено множество дополнительных опций. Например, можно проверить работу дыхательной системы, сердца, провести биохимический анализ крови. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

ПО ТЕМЕ

Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

Собянин: пандемия коронавируса обошлась экономике Москвы более чем в 600 миллиардов рублей

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По словам градоначальника, в настоящий момент в Москве эпидобстановка значительно лучше, она позволяет заниматься профилактикой заболеваний, проводить постковидные обследования. "Когда был подъем заболеваемости ковидом, конечно, было не до углубленной диспансеризации. Врачи были заняты оперативными мероприятиями, лечением, приемом пациентов", – отметил Собянин.

Посетителям павильонов "Здоровая Москва", которые были заражены коронавирусом, рекомендуется не только проводить анализ крови и измерять сатурацию, но и пройти другие исследования: в частности, спирометрию, определение концентрации Д-димера, тест с шестиминутной ходьбой и рентгенографию органов грудной клетки.

Чтобы пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", необходимо лишь иметь при себе московский полис обязательного медицинского страхования, а также удостоверяющий личность документ. Результаты исследований появляются спустя некоторое время в электронной медицинской карте.

Павильоны "Здоровая Москва" открыты до конца сентября. Они работают без перерыва и выходных с 8:00 до 20:00.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Автор: 3 сентября 2021, 17:43 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"О боже!": резко изменившийся Петросян вызвал оторопь

Народ не сразу узнал юмориста
Шоу-бизнес

Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы

Королева издала приказ
Шоу-бизнес

Ланская с младенцем в руках ошарашила народ

Актриса поделилась сокровенным
Шоу-бизнес

В семье Кабаевой произошли серьезные изменения: Куда пропала?

Народ волнует судьба женщины

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья
Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе

Регионы

В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+