Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

30 тысяч москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва".

В столичных парках работает 45 павильонов "Здоровая Москва", в которых можно проверить состояние организма по ряду направлений без предварительной записи. Для переболевших ковидом жителей города предусмотрено множество дополнительных опций. Например, можно проверить работу дыхательной системы, сердца, провести биохимический анализ крови. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в настоящий момент в Москве эпидобстановка значительно лучше, она позволяет заниматься профилактикой заболеваний, проводить постковидные обследования. "Когда был подъем заболеваемости ковидом, конечно, было не до углубленной диспансеризации. Врачи были заняты оперативными мероприятиями, лечением, приемом пациентов", – отметил Собянин.

Посетителям павильонов "Здоровая Москва", которые были заражены коронавирусом, рекомендуется не только проводить анализ крови и измерять сатурацию, но и пройти другие исследования: в частности, спирометрию, определение концентрации Д-димера, тест с шестиминутной ходьбой и рентгенографию органов грудной клетки.

Чтобы пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", необходимо лишь иметь при себе московский полис обязательного медицинского страхования, а также удостоверяющий личность документ. Результаты исследований появляются спустя некоторое время в электронной медицинской карте.

Павильоны "Здоровая Москва" открыты до конца сентября. Они работают без перерыва и выходных с 8:00 до 20:00.