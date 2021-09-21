Экс-генерал ФСБ оценил действия продолжившего лекцию педагога во время кровавой бойни в Перми

20 сентября в Перми произошла трагедия. В восьмом корпусе ПГНИУ преступник устроил стрельбу. Когда в помещениях царил хаос, а студенты соседних аудиторий выпрыгивали из окон, преподаватель русской литературы Олег Сыромятников продолжил читать лекцию и отказался прерывать занятие.
Двери в кабинет были закрыты, поэтому преподаватель не видел смысла паниковать. Также он запретил студентам залезать под парты. лекция завершилась, когда к аудитории пришли бойцы ОМОН, чтобы эвакуировать оставшихся в здании студентов. Многие осудили действия педагога.
В беседе с "Дни.ру" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов оценил его действия. По мнению заместителя председателя движения "Сильная Россия", педагог все сделал верно.
"Он совершенно правильно поступил, потому что единственным оружием в таких ситуациях является хладнокровие. Таким хладнокровием отличаются великие полководцы. Спешить, суетиться – наносить моральную и психологическую травму тем же самым студентам, показывать свою трусость, слабоволие какое-то. Он обеспечил безопасность своих студентов и не втянул их во всю эту историю", – рассказал Михайлов.
Ранее "Дни.ру" писали, что Анатолий Вассерман призвал приучать к оружию со школы после трагедии в Перми.
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