Вассерман предложил приучать к оружию со школы после трагедии в Перми

В понедельник, 20 сентября, в вузе в Перми студент-первокурсник открыл стрельбу. Погибли шесть человек, пострадали – порядка 30. Семерых доставили больницу в тяжелом состоянии, скоро их перевезут в Москву. Парень, устроивший стрельбу, тоже находится в больнице. Возле палаты дежурят полицейские.
Анатолий Вассерман заявил: это событие доказывает, что в корне проблемы – воспитание и улучшение качества медицинского контроля, а не увеличение его объема. Эрудит считает, что необходимо с детства приучать к оружию. Мол, так с раннего возраста будут понимать и осознавать, насколько это опасно.
Победитель на выборах в Госдуму отметил, что в истории человечества были случаи, когда оружием владели с детства, причем "сумасшедших было не больше". Публицист рассуждает так: тот, кто захочет устроить бойню, все равно найдет для этого возможность.
Ранее "Дни.ру" публиковали список погибших и пострадавших в результате стрельбы в Перми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у нападавшего парня, скорее всего, были психические отклонения. В настоящий момент в случившемся разбираются правоохранительные органы.
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