Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.
В настоящее время журналисты называют имена лишь четырех погибших:
- Ярослав Арамиев, 20 лет
- Александра Мохова, 20 лет
- Анна Айельгина, 25 лет
- Маргарита Энгаус, 66 лет
Список пострадавших:
- Михайлова А.
- Оньков Н.
- Юматов С.
- Обаит А.
- Суслов А.
- Пантилеева Н.
- Трехов А.
- Бердиев Ф.
- Сапарова А.
- Токорев А.
- Андреев С.
- Головина Н.
- Дмитриев А.
- Сорока В.
- Каримов Э.
- Азанов А.
- Волгаев В.
- Булдаков Д.
- Сухарев А.
- Сапаров Н.
- Коротаев П.
- Косовицина А.
- Еловикова Я.
Личности остальных жертв и пострадавших устанавливаются, передает телеканал "Царьград".
Сам нападавший – 18-летний Тимур Б. – оказал сопротивление при задержании и получил ранение. По неподтвержденным данным СМИ, он скончался в реанимации.
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