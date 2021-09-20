Выживший студент рассказал ужасающие подробности бойни в Перми

20 сентября в Перми произошла настоящая трагедия, которая вызвала огромный общественный резонанс по всей России.



Сегодня утром 18-летний студент Пермского государственного университета Тимур Б. пришел в учебное заведение с оружием и открыл огонь по людям. В результате действий молодого человека по уточненным данным погибло шесть человек и еще 24 получили ранения. Правоохранительные органы в данный момент разбираются в причинах трагедии в Перми.

Один из студентов по имени Кирилл, которому удалось выжить, рассказал "Звезде" подробности того, как стрелок зашел в учебный корпус. Группа учащихся в момент появления Тимура Б. находилась у входа в вуз. Студенты заметили оружие внушительных размеров, но среагировали не сразу. Юноша стал стрелять примерно с шести метров от того места, где стояли и курили молодые люди. Когда прозвучал третий выстрел, люди стали разбегаться. Никто не успел нажать тревожную кнопку.

Не успел дать сигнал о тревоге и охранник – его юноша застрелил первым. После этого студент пошел по коридорам вуза и произвел еще несколько десятков выстрелов. По громкой связи всех, находившихся в здании, призвали забаррикадироваться, однако даже не все преподаватели восприняли угрозу всерьез.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить и задержать стрелка. Однако молодой человек оказывал сопротивление, вследствие чего был ранен. Сейчас виновник трагедии в Перми находится в реанимации, а из-за его действий уже возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Дмитрий Песков назвал причину трагедии в Перми.