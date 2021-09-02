Мишустин на марафоне общества "Знание": Роботы не смогут заменить людей

Председатель правительства РФ Михаил Мишутин провел открытую лекцию на просветительском форуме "Новое Знание".

В рамках федерального образовательного форума Российского общества "Знание" премьер-министр Михаил Мишустин рассказал школьникам и студентам о развитии новых технологий. Встреча с участниками II Просветительского марафона "Новое Знание" прошла в формате открытого урока.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что воссозданное президентом общество "Знание" занимается развитием кругозора молодых людей, организовывая для них многочисленные лекции, мастер-классы и встречи с экспертным сообществом.

В ходе выступления политик затронул тему современных трендов, которые влияют на будущее. Он также рассказал молодежи о вызовах, стоящих перед Россией.

"Сегодня растет спрос на технологии, которые связаны с кибербезопасностью, с обеспечением работы IT-решений. Таких как управление инцидентами – от пожаров или преступлений до пандемии. Автоматизированные предложения инцидент-менеджмента позволяют быстрее реагировать на любые происшествия через интерфейс этой программы", – рассказал Мишустин.

Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что правительство РФ сейчас занимается ускорением социально-экономического и научно-технологического развития страны. По его мнению, этого невозможно добиться без использования передовых технологий и последующего перераспределения рынка труда при котором появляются новые профессии.

Мишустин отметил, что в эпоху цифровой трансформации товары замещаются виртуальными услугами и возрастает значение нематериальных активов. По его словом, у людей даже с небольшим капиталом появляется возможность создавать новую наращивать капитализацию своих идей.

При этом он особо подчеркнул, что роботы не смогут заменить людей, потому что только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой. Также Мишустин обратил внимание на изменение климата. Председатель правительства призвал школьников и студентов следить за этими процессами и бережно относиться к природе.