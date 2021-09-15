Собянин объявил о завершении ремонта трех корпусов Боткинской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с итогами капитального ремонта корпуса №28 городской клинической больницы имени Боткина. Работа велась давно, крупные работы практически завершены. В здании разместился центр амбулаторной онкологической помощи.

"Тут не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортны для пациентов клиники и врачей", – сказал Собянин.

Градоначальник сообщил, что в этом году будут полностью реконструированы еще два подобных амбулаторных центра. Один находится в городской клинической больнице №40, другой – в городской клинической онкологической больнице №1.

В Москве активно развиваются уже существующие медцентры и строятся новые. Но люди сами не должны забывать о своем здоровье, подчеркнул Собянин.

Он призвал москвичей проявлять онконастороженность, проходить все доступные обследования. Мэр напомнил, что в городе заработал самый мощный в Европе центр эндоскопии, проведены тысячи исследований.

"Обнаружено более 60 случаев заболевания в начальной стадии. Больным оказали помощь в рамках дневного стационара посредством малоинвазивной хирургии, и они уже могут нормально жить и работать", – рассказал градоначальник.

В обновленном корпусе №28 отремонтировали фасад и крышу, укрепили конструкцию здания, заменили коммуникации, внутренние перегородки, пол. Для маломобильных создана безбарьерная среда.

Материальная база полностью обновлена. В центре амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы будет проводиться полный цикл диагностики и лечения таких пациентов.

Врачи будут принимать в два раза больше человек, проводить до 160 тысяч консультаций в год. Очереди и задержки уходят в прошлое.

В центре доступны такие процедуры, как биопсия, ультразвуковая и функциональная диагностика, исследования поражения кожи. Без проблем можно попасть на прием можно даже к узкопрофильным специалистам – онкоурологам, онкогинекологам, онкомаммологам.

Центр амбулаторной медпомощи на базе Боткинской больницы начнет работать 27 сентября. График – с 8 утра до 20 часов вечера без выходных.

Пациентам больше не нужно ездить по разным медучреждениям, отметил главврач Московской городской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер.

"Раньше было так: химиотерапия в одном корпусе, а врач-онколог — в другом, терапевт — в третьем. Здесь все сконцентрировано в одном месте", – сказал он.

Также полностью отремонтирован и переоснащен хирургический корпус №7. Там разместится отделение гнойной травматологии на 30 коек с операционной и отделением реанимации. Это позволит увеличить количество пролеченных пациентов почти в два с половиной раза.

Обновился и корпус №8. Он не использовался с 2006 года. После реконструкции здесь разместится пищеблок с современным оборудованием на 1,8 тысячи пациентов сутки.