Как подготовиться к отопительному сезону: советы эксперта

Старт отопительного сезона уже скоро. Расскажем, что можно сделать прямо сейчас.

В основной части России жаркие дни уже миновали. Страна постепенно готовится к холодам, а значит скоро в домах включат отопление. По действующим правилам, тепло запускают после того, как в течение пяти дней средняя температура за окном не превышает восьми градусов, а также по прогнозам синоптиков в ближайшее время не ожидается потепления. Представитель компании "ПИК-Комфорт" Владислав Лукьянов дал россиянам советы по подготовке жилья к отопительному сезону.

В первую очередь, собственникам жилья в многоквартирных домах следует внимательно осмотреть радиаторы и трубы в своих квартирах и проверить их на наличие любых видимых повреждений. Если какие-либо внешние дефекты будут обнаружены, о них необходимо сразу же сообщить в управляющую компанию. Специалисты, присланные УК, должны своевременно устранить повреждение.

При наличии в квартире терморегулятора за несколько дней до страта отопительного сезона его необходимо проверить на предмет циркуляции воды. Для этого метки на приборе нужно установить на максимум.

В качестве еще одного действенного способа подготовки системы эксперт назвал стравливание воздуха из радиатора через кран Маевского. Этот способ подходит для тех, у кого есть опыт обращения с отверткой. С помощью этого инструмента нужно сделать один-два оборота винта против часовой стрелки. При этом не стоит прикладывать больших усилий, дабы не повредить конструкцию. Также надо заранее подготовить небольшой резервуар для сбора воды.





После ослабления крана послышится шипение, которое свидетельствует о выходе воздуха, а также появится струйка воды. Как только она станет достаточно равномерной, винт нужно аккуратно закрыть.

Тем, кто не чувствует в себе уверенности для совершения подобной процедуры, Лукьянов в комментарии "РИА Новости" посоветовал обратиться к специалисту, напомнив, что за аварии в самой квартире ответственность всегда несет собственник жилья.

Ранее "Дни.ру" сообщили о том, когда жителям столицы ждать начала отопительного сезона.