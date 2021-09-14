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Общество
Как подготовиться к отопительному сезону: советы эксперта

Как подготовиться к отопительному сезону: советы эксперта

Старт отопительного сезона уже скоро. Расскажем, что можно сделать прямо сейчас.
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В основной части России жаркие дни уже миновали. Страна постепенно готовится к холодам, а значит скоро в домах включат отопление. По действующим правилам, тепло запускают после того, как в течение пяти дней средняя температура за окном не превышает восьми градусов, а также по прогнозам синоптиков в ближайшее время не ожидается потепления. Представитель компании "ПИК-Комфорт" Владислав Лукьянов дал россиянам советы по подготовке жилья к отопительному сезону.

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Когда в Москве включат отопление

В первую очередь, собственникам жилья в многоквартирных домах следует внимательно осмотреть радиаторы и трубы в своих квартирах и проверить их на наличие любых видимых повреждений. Если какие-либо внешние дефекты будут обнаружены, о них необходимо сразу же сообщить в управляющую компанию. Специалисты, присланные УК, должны своевременно устранить повреждение.

При наличии в квартире терморегулятора за несколько дней до страта отопительного сезона его необходимо проверить на предмет циркуляции воды. Для этого метки на приборе нужно установить на максимум.

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / www.globallookpress.com

В качестве еще одного действенного способа подготовки системы эксперт назвал стравливание воздуха из радиатора через кран Маевского. Этот способ подходит для тех, у кого есть опыт обращения с отверткой. С помощью этого инструмента нужно сделать один-два оборота винта против часовой стрелки. При этом не стоит прикладывать больших усилий, дабы не повредить конструкцию. Также надо заранее подготовить небольшой резервуар для сбора воды.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

После ослабления крана послышится шипение, которое свидетельствует о выходе воздуха, а также появится струйка воды. Как только она станет достаточно равномерной, винт нужно аккуратно закрыть.

Тем, кто не чувствует в себе уверенности для совершения подобной процедуры, Лукьянов в комментарии "РИА Новости" посоветовал обратиться к специалисту, напомнив, что за аварии в самой квартире ответственность всегда несет собственник жилья.

Ранее "Дни.ру" сообщили о том, когда жителям столицы ждать начала отопительного сезона.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Christian Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 13:12 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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