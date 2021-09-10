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Общество
Власти хотят изменить нормы отопления квартир в России

Власти хотят изменить нормы отопления квартир в России

Произошедший на днях взрыв газа в Московской области заставил депутатов задуматься о смене правил отопления квартир.
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Ранним утром 8 сентября в одном из жилых многоквартирных домов в подмосковном Ногинске произошёл мощный взрыв. В результате погибли семь человек, включая двоих детей. Ещё 22 человека пострадали, а 17 квартир были полностью разрушены, пишет RT. Позже выяснилось, что в одной из них взорвался газ, с помощью которого жильцы хотели согреться: в жилище было холодно, но отопление ещё не включили.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующем нормам безопасности. При этом за его ходом будет лично следить глава СК России Александр Бастрыкин.

Этот взрыв газа стал мощнейшим за последние два года среди аналогичных происшествий в жилых зданиях. По числу жертв он уступил лишь катастрофе в Магнитогорске, которая произошла в канун Нового года в одной из многоэтажек. Тогда погибли 39 человек.

Трагедия прогремела на всю страну заставила руководство государство задуматься о сменах правил отопления квартир. Депутат Государственной Думы России Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с идеей снизить температурные требования для начала отопительного сезона, сообщает телеканал "360".

Вторыгина считает, что теплоснабжение необходимо включать при средней температуре не менее десяти градусов Цельсия вместо прежних восьми. При этом такая погода должна сохраняться в течение трёх дней, в то время как в действующем законодательстве говорится о пяти, передаёт телеканал "Царьград".


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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Автор: 10 сентября 2021, 09:01 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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