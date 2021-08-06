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Общество
В Москве отреставрируют памятники героям Отечественной войны

В Москве отреставрируют памятники героям Отечественной войны

Специалисты приведут в порядок Триумфальную арку и еще шесть столичных памятников, посвященных героям Отечественной войны 1812 года.
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Москва как одна из колыбелей российской истории может похвастаться многочисленными памятниками, привлекающими внимание жителей и гостей столицы. Городские власти прикладывают большие усилия для сохранения культурного наследия Москвы. Так, на 2022 и 2023 годы намечена реставрация сразу семи монументов, возведенных в честь героев Отечественной войны 1812 года.

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Специалисты обновят памятники в нескольких районах столицы. В порядок приведут легендарную Триумфальную арку, памятники фельдмаршалу Михаилу Кутузову и поклонный крест в честь казачьего атамана Матвея Платова. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов. Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода. Например, при реставрации Триумфальной арки повышенное внимание будет уделено ее декору. Основные работы по восстановлению памятников пройдут в 2022 и 2023 годах", – подчеркнула Сергунина.

Триумфальная арка, посвященная победе русских войск над армией Наполеона, является объектом культурного наследия регионального значения и подлежит особой охране. Бронзовые бюсты Кутузова располагаются на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте. Их обновят в 2022 году.

До конца 2023 года специалисты отреставрируют также поклонный крест атаману Платову на улице Рогожский Поселок, мемориал героям Отечественной войны в Госпитальном сквере, памятный знак "200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года" на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц и обелиск "Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года" на Новокуркинском шоссе.

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Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 6 августа 2021, 16:50 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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