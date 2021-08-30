Фестиваль "Цветочный джем" откроется в Москве 1 сентября

Москва, выбитая из колеи пандемией коронавируса, постепенно возвращается к привычной жизни. В столице снова стали проводиться мероприятия разного уровня. Так, с 1 сентября по 1 октября в городе пройдет фестиваль "Цветочный джем". Жители и гости столицы смогут посетить мероприятие не только онлайн.
"Цветочный джем" – это открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна и одноименный фестиваль. Они организованы в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". На городских площадках представят композиции из растений, созданные дизайнерами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" отметил, что пришлось отказаться от больших концертов и мастер-классов, поскольку некоторые ограничения в городе до сих пор действуют.
"Но тем не менее открыли возможности для городской торговли: заработали фестивальные площадки, ярмарка “Лето в городе”, кафе, общепит начал функционировать в полном объеме. С 1 сентября мы открываем фестиваль “Цветочный джем", – рассказал градоначальник.
Кстати, в 2019 году участники "Цветочного джема" создали 42 летних сада, 15 тысяч цветников, а также четыре новых городских парка. Тогда площадки фестиваля посетили почти восемь миллионов человек – как жители Москвы, так и гости столицы. Также стоит отметить, что победители прошлых лет стали кураторами фестиваля в этом году.
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