Баллами "Миллиона призов" за онлайн-голосование можно будет пополнить карту "Тройка"

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут по всей России в единый день голосования 19 сентября. У жителей Москвы есть уникальная возможность избрать депутатов по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с 17 по 19 сентября. Для этого до 13 сентября включительно необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.
Эксперты в один голос отмечают положительные стороны онлайн-выборов. Во-первых, электронная система очень надежна. Во-вторых, ДЭГ обеспечивает высокий уровень безопасности, сокращая социальные контакты в период пандемии коронавируса. В-третьих, участники онлайн-голосования смогут выиграть ценные призы.
В рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди жителей российской столицы будет разыграно 250 тысяч различных призов: от денежных сертификатов до машин и квартир. Призовые баллы номиналом 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч рублей можно направить, в том числе, на пополнение транспортной карты "Тройка".
Москвичи смогут потратить призовые баллы на оплату продуктов, одежды, аксессуаров, украшений, цветов, лекарств и проезда в общественном транспорте. Среди партнеров программы – магазины продуктов, товаров для дома, детских и спортивных товаров, аптеки, кафе и рестораны столицы.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?