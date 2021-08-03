Джаз снова приходит в Коктебель

Еще недавно автотуристов, приближавшихся к Коктебелю со стороны Феодосии, встречала ажурная арка с надписью "Страна коньяков", сейчас же там красуется надпись "Страна Коктебель". И вправду, более века назад эти места начали привлекать к себе российскую творческую интеллигенцию не только как южный морской курорт, но и как центр виноделия и, конечно, вершины мастерства — производства коньяка.
Культура возделывания виноградной лозы здесь, по данным археологов, насчитывает уже несколько тысяч лет, однако точная и достоверная датировка возможна именно для коньячных спиртов, заложенных на хранение в дубовые бочки на старейшем в России производстве этого напитка. А самые старые коктебельские коньяки включают в себя спирты, созданные еще в начале 60-х годов прошлого века!
Наверное, и этот фактор наравне с приятным средиземноморским климатом продолжал и продолжает привлекать в Коктебель людей творчества, в частности, музыкантов. Каких только фестивалей не видел этот приморский поселок за последние десятилетия, но визитной карточкой Коктебеля стал джазовый Koktebel Jazz Party, возникший еще в 2003 году.
20-22 августа на двух открытых сценах на коктебельской набережной лучшие джазмены страны и мира сразятся в музыкальном поединке. Мариам Мерабова, Георгий Гаранян, Даниил Крамер, Валерий Гороховский, Павел Тимофеев, Electro Machine, "Уральский диксиленд" — весь цвет отечественного джаза три дня будет оппонировать зарубежным звездам, чьи имена организаторы пока держат в секрете.
В разные годы фестиваль посещали легенды мирового джаза: американский бас-гитарист и контрабасист Стенли Кларк, лауреат премии "Гремми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой барабанщик Джимми Кобб (США), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль) — так что и в этом году мы можем рассчитывать на приезд настоящих виртуозов мирового уровня.
А виртуозы коньячного дела этим летом тоже внесли свою лепту в сплав музыки и качественного отдыха: коктебельский коньяк выступил инициатором прокатившейся по Крыму волны танцевальных вечеринок со звездными танцевальной музыки и лучшими столичными диджеями. С конца мая по конец августа коктебельские коньячные DJ-party привлекают поклонников танцев до упаду и коктейлей на лучших площадках Ялты, Феодосии, Поповки, Симферополя, Судака и Евпатории.
Феномен Коктебеля еще предстоит когда-нибудь проанализировать ученым, ведь ни одно другое место Крыма не насыщено такой творческой энергией, которая дарит миру не только музыку, но и великолепные коньяки, а зачастую и то и другое одновременно.
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