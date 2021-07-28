"Коктебеля" хватит на всех

"В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 миллиона человек. Это меньше, чем годом ранее – 8 миллионов, но все равно это прилично. К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год", – сказал Владимир Путин во время весеннего телемоста по вопросам социально-экономического развития полуострова.
К сожалению, начало летнего сезона показывает, что далеко не вся крымская инфраструктура оказалась готова к приёму возросшего турпотока: по-прежнему много вопросов вызывает дорожная сеть, условия в частных гостевых домах и хостелах, сервис в общепите оставляют желать много лучшего.
Но есть и сегменты в которых с радостью откликнулись на амбициозный президентский план. Так, знаменитый на всю Россию старейший в стране производитель коньяков из Коктебеля сообщил о том, что в текущем году планирует выйти на уровень 500 000 декалитров напитка разной выдержки (в пересчете на литры это 5 миллионов, а на полулитровые коньячные бутылки — как раз 10 миллионов).
При этом, мощности предприятия и запасы спиртов, некоторые из которых были заложены в дубовые бочки ещё в 60-е годы прошлого века, позволяют в дальнейшем увеличить производство как минимум на 50%. Это означает, что как бы ни вырос туристический поток в ближайшие годы, ни один отдыхающий не окажется без дегустации легенды местного виноделия и сможет увезти с собой в подарок близким бутылочку другую местного специалитета.
Многим крымским производителям остается только завидовать предусмотрительности мастеров коньячного купажа, предвидевших за многие годы, перспективы Крыма — ведь процесс производства качественного коньяка занимает от 3-5 до 10-15, а в иных случаях и до 30 лет (именно такая выдержка у жемчужины коктебельской коллекции). А нам остается только надеяться, что продукция таких старейших российских производителей поможет скрасить некоторые бытовые неудобства курортного сезона и подарит неизменно хорошее настроение на отдыхе!
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