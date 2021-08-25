Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане
партнеры
Среда
25 августа
Лента новостей
04:34
День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа
02:28
"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз
00:18
Красивая история любви Елены и Владимира Зеленских
23:09
"Нам не надо поддерживать отношения!": 72-летний Леонтьев о живущей за океаном жене
22:05
"Махнула 200 грамм и начались галлюцинации": довольную Волочкову вывели на чистую воду
21:42
Лидер НАУ Латушко обвинил банки в поддержке репрессий Лукашенко
21:30
"Знаю таких альфонсов": Успенская взялась за личную жизнь блудной дочери
20:49
"Может вывалиться": Алибасов в юбке явил миру своего лысого малыша
20:45
На Украине оправдались за провал "Крымской платформы": Путин надавил
20:33
Из жизни ушел барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
20:17
Измученная родами Арзамасова раскрыла имя сына от Авербуха: Знакомьтесь поближе
20:08
В Подмосковье семья байкеров насмерть разбилась после столкновения с фурой
19:41
Народ в ужасе от грязного предательства Пересильд: Все дешевки так делают
19:39
Шарики и черная пижамка: как выглядит Заворотнюк в постели
19:04
Появился новый паренек: Лазарев порвал связь со своим нежным дружком Малиновским
18:54
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
18:46
Справимся сами: дети отказались брать в долг у Валерии
18:24
"Регина беременна!": Топалова перекосило от радостной новости
18:20
Наделавшую огромных долгов хвастунишку Макееву вытянули родители-пенсионеры
18:13
Обнародован трейлер нового сезона сериала "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун
18:11
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
17:53
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
17:48
"Что в этом такого?": Борисова встала грудью на защиту избившей сына Пьехи скандалистки
17:26
В Киржаче сгорел цех по производству фанеры
17:17
Арнтгольц воссоединилась с повзрослевшей дочерью после долгой разлуки
17:05
Цепкало поблагодарил Лукашенко за помощь оппозиции
16:57
Был каминг-аут: в Сети всплыла информация о венчании Киркорова с известным блогером
16:48
БДСМ-забавы Деревянко и Дапкунайте в актерском вагончике попали на фото
16:27
Надменная Долина публично отчитала неопытного Билана
16:04
Чем сейчас занимается сыгравшая Зорайде в "Клоне" актриса Жандира Мартини
15:57
Эксперты рассказали о неутешительных результатах встречи Зеленского и Меркель
15:45
Располневший после ковида Пригожин: Если бы не Валерия, весил бы 200 килограммов!
15:38
Ситуация с ценами на продукты остается под контролем правительства
15:19
Еще один выпускник "Фабрики звезд" ударился в религию
14:52
"Я остался один, без денег": Олег Майами оказался в ужасном положении
14:23
Оплеванная Рудковская растянула ноги до неприличия
14:19
Муцениеце готова закрыть глаза на измены нового мужа: Качественный левак укрепляет брак
14:15
Вскрылись данные о возлюбленной похудевшего Слепакова
14:12
"Мужик рядом с другим мужиком раком стоит": народ разнес Цискаридзе за попавшее в Сеть фото
13:47
"Там очень сексуально!": Киркоров о спальнях и ванных своей новой дорогой виллы в Греции
13:38
Названы самые бедные регионы России
13:36
Названы самые богатые российские блогеры
13:31
"Все вместе спали в одной кровати": Барановская рассказала о сексе с женатым
13:21
Незадолго до страшной аварии над головой Домогарова запечатлели необъяснимое свечение
13:12
"Никогда не любил Ольгу и испытывал отвращение": экс-бойфренда Бузовой уличили во лжи
13:08
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
12:50
Москвичам пообещали дождливое начало сентября
12:45
Как пенсионерам получить новую президентскую выплату
12:41
Сам ношу: мама отказалась надевать дорогие украшения от расточительного Баскова
12:31
Елизавету II втянули в громкий секс-скандал
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой
"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова
Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея
"Я два раза вызывала полицию": на устроившую дома "притон" Волочкову ищут управу
Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова
"Мужик рядом с другим мужиком раком стоит": народ разнес Цискаридзе за попавшее в Сеть фото
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа

День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа

Ежегодно 25 августа православные христиане вспоминают священномучеников Аникиту и Фотия.
прочитано 95 раз

ПО ТЕМЕ

Что нельзя делать православным в день святителя Николая Чудотворца

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

История святых

Для того, чтобы лучше понять, какой сегодня православный праздник, необходимо немного углубиться в историю. Мученик Аникита был военным сановником при императоре Диоклитиане. Аникита решил обличить правителя, который установил на городской площади орудие казни для христиан. Разгневанный император приказал подвергнуть Аникиту жестоким пыткам. Мученика бросали диким зверям, ему пытались отсечь голову, палили огнем, окунали в котел с кипящим оловом, но Аникита оставался цел и невредим, зато его палачи-язычники погибали. Поддержал Аникиту и его племянник Фотий. Тогда император приказал заточить мучеников тюрьму и требовал, чтобы мужчины поклонились языческим богам. Когда святые отказались это сделать, их сожгли в огромной печи. Мужчины скончались с молитвой на устах, но их тела при этом совсем не пострадали от огня. Трагическая гибель мучеников произошла в 305 году.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 АВГУСТА

Верующие люди, которые знают, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, придерживаются в этот день определенных правил. 25 августа нужно опасаться любых ссор: особенно не стоит конфликтовать с близкими, так как это может привести к долгой разлуке.

Если в этот день православные разжигают костер где-нибудь на природе, традиция не разрешает им передавать ребенку еду через костер. В противном случае малыш может вырасти вором.

Также, вспомнив какой сегодня православный праздник, не стоит устраивать шумных гуляний, которые предполагают распитие алкогольных напитков. Нарушение этого запрета может привести к возникновению проблем со здоровьем.

ПРИМЕТЫ

25 августа верующие всегда пристально следили за погодой, а помогали им в этом различные приметы. Так, если в такой православный праздник, как сегодня, идет дождь, то стоит ожидать короткого бабьего лета, если же погода ясная, то вскоре уродится много белых грибов. Если 25 августа петухи теряют перья, то стоит ждать затяжной осени, а если кошка долга умывается, то непременно выглянет солнце.

ТРАДИЦИИ

Издавна в 25-ый день августа люди избегали ходить на чердак, чтобы избежать встречи с проказничающим домовым.

Молодая девушка, зная какой сегодня церковный праздник, никогда в этот день не пойдет в храм – в противном случае она никогда не выйдет замуж.

Есть и еще одно интересное поверье для этого дня: если положить под подушку белый носовой платок, то во сне можно встретить своего суженого.

ИМЕНИНЫ

Православный праздник сегодня чествует таких именинников, как Василий, Алексей, Памфил, Степан, Леонид, Герман, Илья, Ефим, Петр, Яков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: pixabay.com
Автор: 25 августа 2021, 04:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Там очень сексуально!": Киркоров о спальнях и ванных своей новой дорогой виллы в Греции

Певец рассказал, как заработал
Шоу-бизнес

Тест на знание фактов из жизни Ольги Бузовой: от скромной простушки до всероссийского признания

Певицу по праву можно назвать феноменом
Шоу-бизнес

Еще один выпускник "Фабрики звезд" ударился в религию

Артист рассказал о песне
Шоу-бизнес

Не стало звезды "Дома-2" Алены Рапунцель

Новость удивила поклонников телестройки

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Меньше 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Около 19,5 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
В Киржаче сгорел цех по производству фанеры
Названы самые бедные регионы России
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+