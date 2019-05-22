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Общество

Что нельзя делать православным в день святителя Николая Чудотворца

Фото: www.globallookpress.com
22 мая – особенная дата для православных. Этот день знаменует перезахоронение святителя Николая Чудотворца, произошедшее в итальянском городе Бари.
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История появления в православном календаре дня святителя Николая Чудотворца

Святой Николай Чудотворец жил в III–IV веках нашей эры. Его фигура настолько значима для верующих, что существует несколько дней в году, когда принято его вспоминать. В православии выделяется 3 дня: 19 декабря – день смерти святителя, 11 августа – рождество Николая и, непосредственно, 22 мая.

По приданию, будущий святой родился в состоятельной семье. За всю свою жизнь он не проходил мимо бедных и обездоленных. Николай совершил множество добрых дел, за что люди прониклись к нему огромным уважением. Например, во время паломничества в Иерусалим он встретил путников, которых застал врасплох шторм. Своей молитвой святитель успокоил разбушевавшееся море.

Николай Чудотворец скончался в середине IV века в глубокой старости. Согласно легенде, его мощи сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей.

История с перенесением останков святителя Николая в итальянский город Бари произошла в конце ХI века. В то время на Ликию участились набеги турков-османов. Поскольку мощи Чудотворца почитались за одно из величайших чудес христианского мира, завоеватели всеми силами пытались их уничтожить.

Тогда итальянские купцы решили спрятать мощи в городе Бари. Они связали сторожей ликийского храма, пробрались к саркофагу Николая и вскрыли гробницу. Баряне замерли от удивления: рака с мощами была наполнена благоуханным миром. Им все-таки удалось завершить свою "миссию".

Когда купцы вернулись в Бари, люди радостно встречали их. Было устроено торжество, и по этому случаю епископ города принял решение о строительстве церкви в честь святого. В память об этом переносе появился новый праздник – день святителя Николая. Изначально он праздновался только в Италии, но из-за большого почитания Чудотворца вышел за пределы страны. На Руси его стали называть Никола Летний.

Сегодня праздничная дата, посвященная Николаю Чудотворцу, вошла в список как католических, так и православных церквей. Но максимально широко она отмечается только у нас.

Кто молится Николаю Чудотворцу

С давних времен сохранилась традиция, когда молодые девушки в этот день молились об удачном замужестве. Также к святителю обращаются те, кто находится в дороге. Они просят о благополучном и безопасном пути. Помимо этого, люди просят Николая Чудотворца укрепить их веру. Однако, это вовсе не значит, что молиться святому по другим поводам запрещено. Стоит помнить, какой чудотворной силой обладают его молитва и мощи.

Что следует делать в день святителя Николая

По традиции, в этот день принято наряжаться в чистую одежду и выглядеть опрятно. Необходимо заниматься полезными делами, так как сам Николай Чудотворец не любил лениться. Если вы видите на улице просящих, то не проходите мимо – обязательно раздайте милостыню перед церковью. Раньше в этот день было принято мириться. При этом приговаривали: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья". День святителя Николая имеет особый смысл для тех, кто планирует сыграть свадьбу. Это пророчит паре крепкий и счастливый союз. 

Что запрещено делать в этот праздник

На праздник следует ограничить свой рацион. Необходимо отказаться от мяса, яиц, молока, рыбы и других продуктов животного происхождения. Согласно церковным канонам, разрешается принимать любую постную пищу. Православные стараются избегать контакта с острыми предметами, кроме кухонного и садового инвентаря. В связи с этим, в день святителя Николая Чудотворца не принято бриться. Также желательно раздать все долги. 

Автор: Анастасия Калиничева22 мая 2019, 20:48

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Дьявол
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Что нормальным люлям можно, то верунам низ-зяяя. Так им и надо.😈
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