Кто имеет право в России выйти на пенсию досрочно

Идею отпускать бабушек, которые сидят со своими внуками, на пенсию раньше срока, озвучила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. По ее мнению, такая категория граждан имеет право на такую привилегию.
Омбудсмен считает, что такую законодательную инициативу необходимо продвигать. При этом, по словам Кузнецовой, такие бабушки должны получить право сохранить наработанный годами трудовой стаж.
Также Кузнецова предложила создать специальную программу пенсионных декретных. Однако какой именно срок снижения пенсионного возраста имела ввиду омбудсмен, пока не ясно. Также не понятно, как будет работать программа пенсионных декретных.
Напомним, с 2019 года в России происходит плавное повышение пенсионного возраста. К 2024 году возраст выхода на пенсию у мужчин будет составлять 65 лет, у женщин – 60. В общей сложности пенсионный возраст увеличится на пять лет.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что россиянам рассказали о предстоящем увеличении пенсий. Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда и рассчитала, каким будет размер пенсий россиян в ближайшие годы.
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