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Общество
Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" волонтерское движение в Москве

Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" волонтерское движение в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу "Единой России" о создании в столице центров для волонтеров.
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С каждым годом в российской столице все активнее развивается волонтерское движение. Московские активисты помогают горожанам практически во всех сферах жизни: образование, медицина, экология, медиа. За пять лет число столичных жителей, занимающихся волонтерством, возросло почти втрое: с 7% в 2016 до 20% в 2021 году.

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В этой связи, вполне обоснованным является предложение партии "Единая Россия" о создании в столичном регионе сети окружных и районных "доброцентров" – мест притяжения людей, которые хотят быть полезными как для своих земляков, так и для родного города. С подобной инициативой выступил кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Артем Метелев.

Инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. "Правильная и полезная идея, которую мы обязательно реализуем", – подчеркнул глава города.

Средний возраст московского волонтера – 29 лет. Городу помогают работающие граждане, студенты, школьники и даже пенсионеры. Особенно их неоценимый вклад стал заметен в период пандемии коронавируса. Волонтеры развозили лекарства и продукты, помогали врачам, отвечали на звонки граждан в колл-центрах.

Фактически в Москве можно наблюдать настоящее гражданское общество, когда одни люди самоорганизовываются, чтобы помочь другим людям. Безусловно, это движение заслуживает поддержки со стороны государства. Очень важно, что столичные власти прикладывают большие усилия для помощи волонтерам.

В городе уже создан крупнейший в России ресурсный центр "Мосволонтер", занимающийся поддержкой благотворительных кампаний. В его базе числятся 125 тысяч добровольцев. Кроме того, в Москве действуют многочисленные коворкинг-центры, оказывающие информационную помощь различным НКО. На платформе "Город идей" проходит сбор предложений по популяризации волонтерства.

Создание сети "доброцентров" позволит охватить волонтеров во всей Москве и решить логистические проблемы. Например, добровольцы в ТиНАО получат собственное место сбора, им больше не придется добираться до центра города. Система позволит помогать людям, живущим по соседству.

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Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
Автор: 29 июля 2021, 11:08 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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