Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" платформу "Электронный дом"

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Среда
28 июля
Лента новостей
11:24
Лидер НАУ Латушко заявил об угрозе независимости Белоруссии
11:18
Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" госпитализирована со съемок
11:14
"Проявление параллельных вселенных": Утяшева заговорила о глубокой связи с деревом
11:11
"Мама, я не гей, а рок-звезда": раздетого Милохина засняли с молодым жеребцом
11:03
"Разносит потихоньку": показавшую себя без фильтров Боню затравили
10:52
Подтвердились самые страшные опасения: звезде сериала "Побег" поставили неутешительный диагноз
10:25
Разводящаяся с мужем Бородина кардинально изменилась
10:20
"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины
10:05
В Барнауле из-за взрыва в жилом доме ввели локальный режим ЧС
09:55
Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова
09:48
"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь
09:31
Солнцев прошелся по тяжелобольной МакSим: Могу сравнивать с другими свиньями
09:19
Житель Воскресенска обстрелял окна квартир
09:11
Тарифы ЖКХ: россиянам подготовили новые льготы и компенсации
09:07
Военный эксперт Петров заявил о провале кадровой политики Зеленского
08:44
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
08:32
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 28 июля
08:25
Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся в Шереметьево
06:05
"Алкоголь – мой главный учитель": упивающаяся шампанским Рудова вывалила грудь
04:08
Тяжелая юность и знаковая роль: что известно о судьбе звезды "Особенностей национальной охоты" Струкачеве
02:10
"На нудистский пляж": Толкалина в Крыму снова оголилась
23:58
В Сети появилось фото беременной Арзамасовой "для тех, кому нравится погорячее"
22:00
"Это просто что-то!": беременная Нюша уплетала шаурму на дне рождения Лопыревой
21:37
Инстасамка с гордостью обсудила гигантский половой орган своего парня
21:23
В Госдуме хотят возвращать россиянам деньги за газ
21:15
"Перебор с фальцетом": Билан вызвал отвращение кошачьим визгом
20:45
"Праздник удался!": Савичева хрипит после бурного вечера
20:42
Звезда "Кармелиты" попала под грузовик в Подмосковье
20:05
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
19:30
Бывшая солистка "Ленинграда" подала против Шнурова иск на 19 миллионов рублей
19:29
Малышева похвасталась перед россиянами большим домом в Америке: Я очарована
19:28
Выставившая киску дочь Успенской рассекретила свое новое имя
19:03
Прыгнула в последний вагон: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые забеременела
19:01
В России хотят ввести новый праздник
18:47
"Невыносимо больно": Охваченная яростью Варнава врезала незнакомке
18:40
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
18:27
Мрачно и неожиданно: создатели "Декстера" пообещали ошеломляющий финал в девятом сезоне
18:07
Ученые предрекли новую аномальную жару в ближайшее время
17:52
"Какие сладкие щечки!": обнаженный Борисов возбудил россиянок
17:32
"Копия папы": узнавший о рождении дочери муж Савельевой Сафонов растерялся
17:22
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
17:21
Российские гимнастки впервые взяли золото Олимпиады в командных соревнованиях
17:08
Тхэквондист Ларин принес России еще одно золото Олимпиады
16:53
"Сто процентов": Муцениеце собирается рожать третьего ребенка
16:41
"Плакать хочу": чемпиона Рылова отчитали на Олимпиаде за маску с кошачьей мордой
16:11
82-летняя актриса Ольга Волкова: Удочерила киргизскую девочку
15:57
Виторгана перекосило после сцены секса с Дапкунайте
15:34
Настраивал против России: Ширвиндт оправдался из-за скандала с участием Кикабидзе
15:25
"Я тону": Родившая Бортич молит о спасении
15:20
"Могу выпить": Боня слила в Сеть признание Бузовой в употреблении алкоголя
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь
Больше не Алла Борисовна: странное известие о Пугачевой вызвало шок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" платформу "Электронный дом"

Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" платформу "Электронный дом"

Новая московская платформа "Электронный дом" поможет собственникам квартир управлять своим жильем онлайн.
прочитано 182 раза

Безусловно, демократия и самоуправление должны начинаться от своего жилища, но бывает так, что собственники квартир в одном доме даже не могут собраться, чтобы решить общие проблемы: ремонт в подъезде или установку шлагбаума во дворе. У людей из-за занятости просто может не быть времени на длительные домовые сборы. Помочь горожанам в этом вопросе должна платформа "Электронный дом", где сборы проходят онлайн.

ПО ТЕМЕ

Собянин обсудил с кандидатами "Единой России" программу постковидной реабилитации

Собянин: Мы очень тщательно работаем над планировкой микрорайонов

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Государственную Думу РФ от партии "Единая Россия" особенности работы новой региональной платформы. Фактически "Электронный дом" позволяет принимать любые решения, которые находятся в компетенции собственника. Он может управлять своей квартирой из любого места, будь то дача или офис – нужно проста зайти в личный кабинет.

Система призвана помочь узнать новости о своем доме и участвовать в голосованиях по важным вопросам. С помощью электронной платформы можно оплатить жилищно-коммунальные услуги или вызвать мастера на дом, после чего оценить его работу. В ней можно фиксировать и отправлять показания счетчиков. Есть еще масса полезных функций. Разработчики постоянно обновляют программу, основываясь на пожеланиях горожан.

"Электронный дом" максимально облегчил процесс управления своим жильем. К примеру, в случае неполадок – отключения воды или электричества – больше не нужно дозваниваться в диспетчерскую, достаточно просто отправить онлайн-обращение в свою управляющую компанию.

Безусловным преимуществом новой системы является безопасность, которая она обеспечивает в период пандемии коронавируса. Очень важно, что большинство жилищных проблем можно решить дистанционно, максимально сократив социальные контакты, чтобы снизить риск заражения.

Еще один элемент безопасности – надежная система авторизации граждан. Участвовать в голосованиях смогут только реальные собственники квартир или те, кто проживают в них официально – это поможет избежать фальсификаций или накруток голосов. Система позволяет каждому пользователю лично убедиться, что его голос учтен.

"Электронный дом" позволит решить проблемы, когда личные беседы не действуют. Если вас раздражает шумный, безответственный сосед, создайте опрос, выслушайте других жильцов и при совпадении мнений установите в подъезде новые правила.

Кстати, все ответы при голосовании платформа фиксирует и считает автоматически. Это позволяет избежать ошибок при подсчете. Кстати, вся необходимая информация содержится в библиотеке системы. Там можно скачать объявление о запуске "Электронного дома", распечатать и повесить в подъезде – больше не нужно обзванивать соседей.

Очень полезная функция – электронная доска объявлений, с помощью которой можно получать информацию от соседей и просматривать новости. Также в программе предусмотрена возможность создания чата с другими жильцами. Общедомовое собрание может создать каждый житель, указав вопросы для обсуждения и дату проведения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/ АГН «Москва»
Автор: 28 июля 2021, 10:35 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых

Артистке досталось

Шоу-бизнес

Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина

Артист мог разбить пару
Шоу-бизнес

Инстасамка с гордостью обсудила гигантский половой орган своего парня

Девушка состоит в романтических отношения два года

Шоу-бизнес

Бывшая солистка "Ленинграда" подала против Шнурова иск на 19 миллионов рублей

Певица намерена идти до конца

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+