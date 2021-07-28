Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" платформу "Электронный дом"

Новая московская платформа "Электронный дом" поможет собственникам квартир управлять своим жильем онлайн.

Безусловно, демократия и самоуправление должны начинаться от своего жилища, но бывает так, что собственники квартир в одном доме даже не могут собраться, чтобы решить общие проблемы: ремонт в подъезде или установку шлагбаума во дворе. У людей из-за занятости просто может не быть времени на длительные домовые сборы. Помочь горожанам в этом вопросе должна платформа "Электронный дом", где сборы проходят онлайн.

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Государственную Думу РФ от партии "Единая Россия" особенности работы новой региональной платформы. Фактически "Электронный дом" позволяет принимать любые решения, которые находятся в компетенции собственника. Он может управлять своей квартирой из любого места, будь то дача или офис – нужно проста зайти в личный кабинет.

Система призвана помочь узнать новости о своем доме и участвовать в голосованиях по важным вопросам. С помощью электронной платформы можно оплатить жилищно-коммунальные услуги или вызвать мастера на дом, после чего оценить его работу. В ней можно фиксировать и отправлять показания счетчиков. Есть еще масса полезных функций. Разработчики постоянно обновляют программу, основываясь на пожеланиях горожан.

"Электронный дом" максимально облегчил процесс управления своим жильем. К примеру, в случае неполадок – отключения воды или электричества – больше не нужно дозваниваться в диспетчерскую, достаточно просто отправить онлайн-обращение в свою управляющую компанию.

Безусловным преимуществом новой системы является безопасность, которая она обеспечивает в период пандемии коронавируса. Очень важно, что большинство жилищных проблем можно решить дистанционно, максимально сократив социальные контакты, чтобы снизить риск заражения.

Еще один элемент безопасности – надежная система авторизации граждан. Участвовать в голосованиях смогут только реальные собственники квартир или те, кто проживают в них официально – это поможет избежать фальсификаций или накруток голосов. Система позволяет каждому пользователю лично убедиться, что его голос учтен.

"Электронный дом" позволит решить проблемы, когда личные беседы не действуют. Если вас раздражает шумный, безответственный сосед, создайте опрос, выслушайте других жильцов и при совпадении мнений установите в подъезде новые правила.

Кстати, все ответы при голосовании платформа фиксирует и считает автоматически. Это позволяет избежать ошибок при подсчете. Кстати, вся необходимая информация содержится в библиотеке системы. Там можно скачать объявление о запуске "Электронного дома", распечатать и повесить в подъезде – больше не нужно обзванивать соседей.

Очень полезная функция – электронная доска объявлений, с помощью которой можно получать информацию от соседей и просматривать новости. Также в программе предусмотрена возможность создания чата с другими жильцами. Общедомовое собрание может создать каждый житель, указав вопросы для обсуждения и дату проведения.