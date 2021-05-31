Коктебельский лайн-ап

В доковидном 2019 году Крым за майские праздники посетили 302 тысячи туристов, что было на 40 процентов выше уровня 2018 года. В мае-2021 рекорд скорее всего будет побит. Этому во многом способствует переориентация крымской индустрии отдыха на вкусы "продвинутой" категории отдыхающих.



Похоже, туристический бизнес Крыма начинает оправляться от украинских форматов пассивного отдыха в бывших прибрежных гаражах и приобретает цивилизованные формы. Спрос рождает предложение, и понятно, что искушённых европейскими турами путешественников одной кукурузой на пляже удивить не удастся. Большинство границ по-прежнему на замке и, значит, в летнем сезоне 2021 остается одно — соответствовать.

Отличный способ привлечь в такие места как Евпатория, Ялта, Феодосия и Симферополь настоящих ценителей активного отдыха из двух столиц придумали … в Коктебеле. Производитель одноименного коньяка смог договориться с лучшими российскими диджеями и организовал нон-стоп фестиваль с их участием на ведущих площадках «RIBIZA», «BELIYGRAM», «Чайка на пляже», «Apelsin», «Массандровский пляж», «Дельмар» и других. Вечеринки пока распланированы до августа и обещают изобилие модных в этом сезоне коньячных коктейлей, искромётное веселье и танцы до утра.

Несмотря на появление на полуострове новых гостиниц и кемпингов, эксперты прогнозируют нехватку мест и настоятельно рекомендуют бронировать отели и апартаменты заранее. По словам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкина, в майский период здравницы Крыма были заполнены практически полностью, на 82%. Сейчас идут продажи на лето, и основные санатории, особенно на юге, уже забронированы. «В Крыму и Краснодарском крае загрузка к июлю-августу составит 90–95%», — отмечает Барзыкин.

С одной стороны, понятно, что поток отдыхающих вынужден переориентироваться на внутренний туризм во многом из-за того, что привычные курорты Европы и средиземноморья по-прежнему недоступны. Но, с другой стороны, почему не провести летний отпуск в Крыму, если коньяк из Коктебеля не уступает французскому, а музыка на местных дискотеках — лучшим столичным площадкам?