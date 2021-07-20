"Единая Россия" призвала все партии поддержать безопасные выборы

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко призвали все политические силы присоединиться к соглашению "За безопасные выборы!". Они напомнили, что избирательная кампания проходит на фоне пандемии и ограничений.

