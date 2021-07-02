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Общество
"Круг добра" утвердил решение о финансировании нового метода лечения детей

"Круг добра" утвердил решение о финансировании нового метода лечения детей

Утвержденное экспертным советом фонда "Круг добра" решение позволяет направить средства на проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток по новому методу.
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Предыдущие решения экспертного совета касались лишь лекарственной терапии и закупки дорогостоящих препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями.

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Утвержденное 1 июля решение позволяет выделить средства на проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток по новому методу. Он основан на технологии очистки донорских клеток магнитными антителами. Удаляются вызывающие тяжелые иммунные осложнения клетки, а контролирующие инфекции лимфоциты сохраняются.

В настоящий момент такое лечение нужно 10 несовершеннолетним пациентам с тяжелыми заболеваниями крови. Новый метод – их единственный шанс на выздоровление.

Разработанная в центре им. Димы Рогачева технология позволила снизить частоту тяжелых иммунных осложнений с 40 до 10%. Риск смерти от осложнений уменьшается с 15 до 3%.

Метод позволит вылечить 80% пациентов с лейкозами группы высокого риска, а также тяжелыми врожденными болезнями крови и иммунной системы. Об этом сообщает телеграм-канал Общественной палаты России.

Ранее экспертный совет фонда "Круг добра" подвел итоги его работы за полгода с момента создания. За это время профинансировано приобретение более 1,6 тысячи флаконов препарата Майозам для 16 детей, более 1,7 тысячи флаконов препарата Стрензик для 19 детей, 1826 флаконов препарата Спинраза для 561 ребенка, почти семи тысяч флаконов препарата Эврисди для 397 детей, более восьми тысяч флаконов препарата Вимизайм для 34 детей, а также 142 флаконов препарата Иларис для 20 детей

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Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 18:28 Источник: Телеграм-канал ОП РФ ✓ Надежный источник

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