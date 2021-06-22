Ургант посмеялся над сборной России после ее поражения в матче с Данией

Известный телеведущий Иван Ургант отреагировал на проигрыш сборной России по футболу.

В минувший понедельник, 21 июня, сборная России встретилась с командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.

Досадное поражение прокомментировал Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале. Он отметил, что создатели передачи не рассчитывали на проигрыш и ничего не подготовили по этому случаю. "Никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг", – посмеялся над российской сборной телеведущий.

Также Иван Ургант зачитал поздравительную речь, которую он написал до матча. Шоумен пошутил, что сборная Дании так вдохновилась игрой россиян, что на последних минутах забила гол в свои ворота. А по окончании матча нападающий Артем Дзюба якобы получил предложение от датского режиссера Ларса фон Триера сняться в третьей части картины "Нимфоманка".

Пользователи Сети оценили юмор Ивана Урганта. "Это не Россия играла с Данией, а Дания с Россией поиграла", "Никогда такого не было и вот опять!" – принялись соревноваться в остроумии комментаторы. Один из зрителей предложили поменять тренера на поющую телеведущую Ольгу Бузову. "Она подняла МХАТ, она поднимет и сборную России по футболу. Бузову в тренеры!", – посмеялся он.