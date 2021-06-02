"Турист" заслужил похвалу пользователей ведущего киноресурса

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Среда
2 июня
Лента новостей
14:33
Жительницу Красногорска судят за двойное убийство
14:26
В России могут упростить получение пенсий
14:26
В Домодедове воры оставили без света участок дороги
14:23
Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили
14:20
"Не помнит, как играть роль": бесчестную Поргину вывели на чистую воду
14:15
"Он не жил": продюсер прокомментировал информацию о раке у Андрея Данилко
14:11
Ведущая "Орла и решки" раскрыла причину развода
14:07
Российская туристка пропала в лесах Свердловской области
13:55
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
13:46
При взрыве газа в Вологодской области пострадали дети
13:43
"Больная тема": Кудрявцеву отправили за пределы России
13:42
Раздвинувшая ноги Каменских всполошила народ
13:26
"Сбежала из цирка": расфуфыренная Королева выставила себя на посмешище
13:20
"Берегите друг друга": Харламов и похожая на Асмус возлюбленная получили благословение
13:16
В Раде предупредили о катастрофе для экономики Украины
12:54
Муж Макеевой раскрыл о себе правду после свадьбы
12:47
"Так вот двигал бедрами": Богомолов обманом заставил Билана снять трусы
12:33
Зета-Джонс сделала громкое заявление о сексуальных домогательствах
12:32
"Возможно и вне брака": Мороз рассказала о связи с Богомоловым после развода
12:29
"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой
12:18
В России выявили менее 9 тысяч новых заражений коронавирусом
12:16
Как копить деньги при низком доходе: советы финансиста
12:05
"Заблеванная помойка": друг в диком шоке от состояния квартиры покойного Марьянова
11:50
В центре Москвы произошла стрельба
11:49
"Смотрит в сторону": Виторгана крепко приложили за безразличие к Нинидзе
11:35
Как две капли воды: Озчивит из "Основания: Осман" показал сестру после слухов о семейных скандалах
11:25
JAC S7: подающий надежды
11:21
"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели
11:07
В Петербурге надругались над иностранным студентом и ограбили его
11:03
На Украине рассказали о шантаже со стороны Запада: Мы никому не нужны
11:01
Обнародовано первое фото новорожденной дочери Витаса
10:57
"Всего наилучшего": получивший миллионы за спецвыпуск "Друзей" Мэттью Перри расстался с возлюбленной
10:37
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
10:20
"В тяжелейшем состоянии": в близком кругу Пугачевой взмолились о помощи
09:58
Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России
09:55
"Это конец": Татьяна Веденеева рассказала о страшной трагедии в семье
09:53
Самолет "Белавиа" совершил экстренную посадку в Краснодаре
09:29
"Очень уставала": истощенная Яковлева оправдалась за внешний вид
09:19
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
09:16
Пришедший на "Дом-2" Манукян дал под зад 40-летней поклоннице
08:59
Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть авиасообщение Белоруссии и Крыма
08:40
"Засудил бы!": Галкин проехался по Пугачевой после скандальных известий
08:39
Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца
06:04
Раскрепощенная Бузова атаковала Водянову ради совместного фото
03:56
"Хочу чувствовать": публично снявшая штаны дочь Михалкова ошарашила россиян
02:03
Из-за дочери Савичева решилась покинуть Россию
23:59
"Засунь в рот": Лазарева по старой памяти пристает к малолетней дочери
22:02
Украинский дипломат: команда Зеленского полностью провалила внешнюю политику
22:01
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
21:39
На капеллу Микеланджело высадились пожиратели грязи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"Турист" заслужил похвалу пользователей ведущего киноресурса

"Турист" заслужил похвалу пользователей ведущего киноресурса

Российские зрители высоко оценили фильм "Турист", о работе отечественных инструкторов в Центральноафриканской Республике. Пользователи популярного ресурса "Кинопоиск" продолжают оставлять положительные рецензии на картину спустя две недели после премьеры.
прочитано 257 раз

Пользователь под ником krupakirill09 прокомментировал киноисторию и отметил, что небольшой бюджет не испортил ее. Более того, «Турист» вообще не дает возможности задуматься о стоимости проекта: картинка качественная, сюжет на высоте.

ПО ТЕМЕ

"Турист" вошел в десятку самых популярных фильмов по версии "Кинопоиска"

У русского героя нет границ

«Порадовало то, что мне было понятно, что и где происходит. Так как иногда в подобных фильмах бывает не поймешь кто и в кого стреляет, картинки просто с дикой скоростью сменяют друг друга», — добавил он.

Отдельным плюсом автор рецензии выделил актерский состав, которому удалось передать заложенную в сценарий историю максимально честно и без лишнего пафоса. Наиболее сильно автору поста запомнился центральноафриканский артист, исполнивший роль главного злодея. Он точно изобразил харизматичного, но страшного головореза.

«Лично я посмотрел фильм с удовольствием, легкостью и определенным интересом, что для современного кино большая редкость. Советую откинуть любые попытки найти тут заполитизированность и киноляпы и просто отдохнуть. С момента выхода Балканского рубежа даже не вспомню подобное хорошее военное кино», — подвел итог krupakirill09.

Другой пользователь ресурса с ником «Вкушающий» отметил, что создатели «Туриста» смогли сохранить равновесие.

«Жизнью должна дышать лента. Это, зачастую, главное. Всё остальное, кирпичик к кирпичику, слагаемыми. «Турист» хотя и не лишен огрехов, заслуживает внимания. Просмотр его обязателен. Колоритная Африка в каждом кадре. Экзотический рай с вечным палящим солнцем», — написал комментатор.

Зритель отметил, что у «Туриста» есть все, чтобы закрепиться среди других крепких боевиков: сюжет, персонажи и отличный экшн.

«И политики на местах, и кукловоды Запада есть. Различные местные Джавдеты и Абдуллы, голубые каски. Но русские здесь главенствуют ибо сказано в картине: американцы — за демократию, а мы — за справедливость!» — заключил автор рецензии.

«Турист» первая совместная творческая работа россиян и центральноафриканцев. Ее полностью сняли на территории ЦАР, что придает фильму дополнительного колорита.

Премьера картины состоялась в Банги, столице африканской страны. На главном стадионе 14 мая собрались около 20 тысяч зрителей. В России кино увидели чуть позже — 19 мая, на телеканале НТВ

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр youtube.com
Автор: 2 июня 2021, 13:08

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы

Ведущая изменилась
Шоу-бизнес

"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа

Что случилось в звездной семье
Шоу-бизнес

Дети Киркорова прославились на весь мир

Артист похвастался

Шоу-бизнес

"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян

Певец показал наследников

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+