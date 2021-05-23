"Турист" вошел в десятку самых популярных фильмов по версии "Кинопоиска"

Фильм о российских инструкторах в ЦАР сейчас находится в рейтинге выше блокбастеров «Лига справедливости Зака Снайдера», «Непобедимый» и «Годзилла против Конга». Рейтинг «Кинопоиска» основан на количестве посещений страницы фильма на сайте и количестве поисковых запросов по нему.
«Турист» рассказывает историю бывшего полицейского Гриши с одноименным позывным, который впервые попадает в ЦАР в числе российских специалистов, призванных официальными властями республики, чтобы обучить местную армию и таким образом помочь справиться с бандитами и вооруженными на иностранные деньги чадскими наемниками. Миссия россиян не предполагает прямого участия в столкновениях, но по сюжету фильма им приходится принять сложное решение.
Сейчас фильм транслируется во всех крупных онлайн-кинотеатрах, включая и «Кинопоиск».
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