Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва

В четверг, 17 июня, Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
Во время беседы глава государства отметил целеустремленность, умения и навыки выпускников программы. По словам российского лидера, в дальнейшем каждый сможет достойно проявить себя. "ВШГУ – это, по сути, вершина всей системы подготовки управленческих кадров, и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья", – отметил Владимир Владимирович.
Путин добавил, что часть выпускников программы получили назначения на разные государственные должности. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников.
"В нашей стране выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, которая включает в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы "Россия – страна возможностей", участие в которых приняли уже более восьми миллионов человек, и программу кадрового управленческого резерва ВШГУ", – отметил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров.
По его словам, что главная цель этой системы – дать возможность для самореализации всем гражданам России и обеспечить прозрачные карьерные механизмы для талантливых людей.
Напомним, четвертый поток программы был запущен 30 сентября 2020 года. Обучение прошли 80 человек. В числе слушателей были 16 победителей конкурса управленцев "Лидеры России", который является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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