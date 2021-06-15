Холдинг, вызывающий привыкание: "Социуму" исполнилось 33 года

АО "Социум-А" – едва ли не старейшее частное предприятие России – за 33 года успешной деятельности может многим гордиться. Рассказываем о секрете успеха холдинга с особой кадровой политикой.





10 июня чуть ли не старейшее частное предприятие России отметило 33-ую годовщину создания. В Москве на VII Конференции руководящего состава группы компаний "Социум" по этому случаю собрались почти 150 человек, верных девизу "Большое в малом, малое в большом".

33 года процветания

Потомок бакинских нефтяников-промышленников Игорь Ашурбейли зарегистрировал свою компанию еще в 1988 году, когда только-только вышел закон "О кооперации в СССР", а будущему доктору технических наук было всего 24 года. Первоначально "Кооперативное координационно-производственное объединение «Социум»" занималось тем, что называть бизнесом было не принято. Конечно, в России есть компании и постарше, но они раньше были государственными, а "Социум" – изначально частное предприятие, скорее всего, старейшее в стране.

Кто бы мог подумать, что из небольшой группы компьютерщиков вырастет целая группа компаний, способная удовлетворять потребности как простого человека, так и целого государства. Сейчас холдинг включает в себя такие успешные предприятия российской промышленности, как Конструкторское бюро-1, Арзамасский приборостроительный завод, Малоярославецкий приборный завод, Научно-производственный центр завода "Красное знамя" в Рязани, зеленоградское предприятие НИИ "Элпа" и другие организации.

Важно отметить, что "Социум" решает вопросы, связанные с обороной Российской Федерации. В этом деле огромную роль играет опыт основателя холдинга Игоря Ашурбейли, который ранее возглавлял НПО "Алмаз", а теперь лично, но уже как частное лицо, контролирует проекты компании в сфере противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны.

"Социум" для социума

Особого внимания заслуживает социальная и кадровая политика холдинга. Отметим сразу, человеческий капитал – основа "Социума", и для удовлетворения материальных и духовных потребностей сотрудников здесь не жалеют денег.

Игорь Ашурбейли много занимается общественной деятельностью и благотворительностью. Он за свой счет восстановил два храма и "перезапустил" русскую деревню Хирино в Нижегородской области. Кроме того, благотворитель организует паломничества и содействует возвращению России ее имущества на Святой земле в Иерусалиме. Для сотрудников тоже делается очень многое.

Сегодня в холдинге трудится 7800 человек. К слову, почти половина сотрудников работают в компании более 10 лет. Ветераны получают особый почет и поощрение: фирменные нагрудные значки, дополнительные дни отпуска и, конечно, прибавку к зарплате. Холдинг ежегодно тратит на эти цели сотни миллионов рублей.

Согласитесь, далеко не каждая российская компания может похвастаться кадровой политикой, ориентированной на установление с каждым работником длительных трудовых отношений, построенных на взаимном уважении, корпоративной лояльности и профессиональном отношении к делу. Вот и благодарные сотрудники говорят, что "Социум" – это отдельная вселенная, которая притягивает своей гравитацией и вызывает привыкание.

На прошедшей конференции генеральный директор АО "Социум-А" Игорь Ильин говорил о стабильных результатах холдинга и его устойчивости перед негативными внешними факторами. Но для реальной картины мы приведем всего несколько цифр: 17,9 млрд. рублей выручки, 3,7 млрд. рублей уплаченных налогов и сборов, рост средней заработной платы на 4% в год и 113 млн. рублей, отправленных на благотворительность. Этим, действительно, можно гордиться!