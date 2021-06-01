Стало известно о сильном подорожании отдыха в Крыму

В этом году отдохнуть на солнечном побережье моря смогут отнюдь не все. Все дело в том, что цены на отдых неумолимо растут.

Как рассказал журналистам вице-президент АТОР и генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский, люксовый пляжный отдых на Черном море этим летом подорожает в разы.

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Отдых на элитных курортах Сочи станет дороже на 87 процентов в июне и 46 процентов в сентябре, в в Геленджике и Анапе — от 29 до 42 процентов. Аналогичная картина складывается и с ценами на курортах Крыма. В Ялте и Алуште стоимость путевок взлетела от 66 до 89 процентов.

Эксперты связывают такой динамичный рост цен на люксовых курортах с тем, что мест на всех желающих просто не хватает. Речь идет о четырех– и пятизвездочных отелях, в которых наиболее часто предпочитают отдыхать гости курортов. Элитный номерной фонд на российских курортах не настолько обширный, поэтому владельцы отелей и туроператоры завышают цены.

Стоит отметить, что цены на среднестатистические номера в отелях не так сильно возросли. Сезонное подорожание бюджетного сегмента отдыха на море не превышает 15 процентов.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в России родители смогут вернуть половину стоимости путевки на отдых детей. 25 мая запустили программу "туристического кешбэка". Принять участие могут все граждане России вне зависимости от возраста и количества детей. Для этого нужно выбрать путевку из списка участвующих в программе лагерей, который размещен на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить отдых необходимо картой "Мир" до 31 августа, а вернуться домой ребенок должен не позднее 15 сентября.