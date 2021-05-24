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Общество
Продуктовый патриотизм: Коктебель вместо Франции

Продуктовый патриотизм: Коктебель вместо Франции

Покупать региональные продукты питания в Европе давно стало повседневной практикой, одинаково выгодной для производителей, продавцов и покупателей.
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Так производители увеличивают объёмы выпускаемой продукции, что позволяет создавать новые рабочие места и платить больше налогов в местный бюджет. Продавцы экономят на логистике и складировании, а заодно получают отличный PR, как социально ответственная компания, активно поддерживающая экономику региона. Покупатели же всегда могут рассчитывать на свежие и качественные продукты, а также на приятное осознание собственной значимости и морального авторитета от поддержки экономики родного региона кровно заработанными деньгами.

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Тренд на локализм: российские рестораторы высоко оценили коньяк из Коктебеля

Россия

Пресловутые санкции во многом сыграли в пользу российских продуктовых брендов, ограничивая поставки из Европы и вынуждая производителей с рестораторами искать отечественные аналоги заморским яствам. В результате этого значительно выросло качество отечественных продуктов премиум-класса.

К российским брендам мирового значения – чёрной икре, русской водке и белым грибам из сибирской тайги – в последние годы добавился такой продукт, как коньяк из Коктебеля, прочно вошедший в меню русских ресторанов высокой кухни. Так, например, в ресторанном холдинге White Rabbit Family, активно использующем в кухне местные ингредиенты и обыгрывающем национальные русские традиции, коньяк из Коктебеля стал основой многих коктейлей в обновлённой винной карте заведения.

Германия

Так, в Германии крупные продовольственные сети не только чётко выполняют обязательную квоту в 15% на товары, произведенные в той федеральной земле, где находится магазин, но и активно продвигают идею “Покупай региональное!” при помощи маркетинговых инструментов. В регионе Мекленбург-Передняя Померания, например, существует четыре степени продуктового патриотизма. В первую очередь, мекленбуржец отдаёт предпочтение продуктам, выращенным и обработанным в родной земле. Если подходящего товара в Мекленбурге не производят, он обратится к продукции, созданной на территории бывшей ГДР – например, в соседнем Бранденбурге или в Саксонии.

Следующая ступень при отсутствии региональных альтернатив – товары, произведённые на территории Германии. Наконец, последняя стадия продуктового патриотизма – продукты с маркировкой “Сделано в ЕС”.

Италия и Франция

Однако немецкий продуктовый патриотизм не идёт ни в какой сравнение с французским и итальянским. Дело здесь во многом в том, что между Францией и Италией много лет с переменным успехом идёт идеологическая война на тему, чья кухня более изысканна и канонична.

Если вы приглашаете в дом итальянца, сами при этом не будучи жителем Апеннин – лучше сразу вручите ему ключи от кухни, доверив выбор ингредиентов для грядущего ужина и его приготовление. Нет нужды говорить, что большинство продуктов окажется родом из Италии. В первую очередь это касается пасты, а также оливкового масла, сыра, соусов и вин. Уругвайский “Пармезан”, столь полюбившийся россиянам после введения санкций и контрсанкций, для итальянцев звучит как оскорбление. Как, впрочем, и сама мысль о том, что оливковое масло может быть разлито где-то за пределами Италии.

Галльский продуктовый снобизм несколько тоньше. Французы в целом признают достоинства кухни своих главных соперников, отдавая должное и итальянским продуктам, и мастерству Апеннинских поваров. Однако итальянская кухня с точки зрения француза – это кухня массовая, в то время как французская – это квинтэссенция кулинарного искусства, высший пилотаж. Фуа-гра из Аквитании, бургундские виноградные улитки, бретонские устрицы, шампанское из Шампани и коньяк из провинции Коньяк – эти продуктовые бренды сотни лет назад стали символами Франции, прославившими ее во всех уголках земли и превратившиеся в синонимы тонкого вкуса и высокого достатка тех, кто может себе позволить столь изысканные кушанья.

США

Продуктовые патриотизм в США несколько иного рода. Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого радикального разделения продуктов по социальным классам, как в Северной Америке. Ассортимент в магазинах, где малообеспеченные слои населения отоваривают свои продуктовые социальные талоны, будет радикально отличаться от товарной номенклатуры в магазинах для среднего класса, которая в свою очередь будет не дотягивать по качеству до продуктов в фермерских бутиках Манхэттена и Беверли Хиллз. Однако даже самые малоимущие американцы будут свято уверены в том, что отечественные продукты – безусловно лучшие в мире.

Во многом это обусловлено тем, что более 54% жителей США никогда не выезжали за границу, а у 35% даже нет заграничных паспортов. Хотя в целом качество, например, калифорнийских вин вполне конкурентоспособно на мировом уровне, некоторые продуктовые бренды – в частности, “американский кофе”, “ножки Буша” и “еда из Макдоналдс” стали именами нарицательными в обозначении продуктов самого низкого класса.

А какие продукты вы считаете предметом национальной гордости?

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Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 09:01

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