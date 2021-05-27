Собянин представил новую концепцию московских библиотек

По программе "Московские библиоцентры" модернизацию прошли уже 125 библиотек, сообщил градоначальник.

Мэр отметил, что в столице работает 1,6 тысячи библиотек. Среди них есть всемирно известные хранилища, но гораздо ближе москвичам городская сеть в жилых районах – это 440 библиотек, написал Собянин.

"Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное – меняем концепцию работы библиотек", – рассказал мэр.

По его словам, традиционные закрытые книгохранилища с маленькими читальными залами превращаются в городские гостиные для москвичей всех возрастов. Это открытое пространство, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.

В будние дни многие библиотеки работали до восьми-десяти часов вечера. Теперь зайти в них можно и после работы, сообщил градоначальник.

Также заработал единый читательский билет. Регистрация в одной библиотеке дает возможность пользоваться всей городской сетью. По словам мэра, москвичи получили уже более 511 тысяч читательских билетов.

Все московские библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке. Найти нужное издание и забронировать его в новом библиосервисе можно на портале mos.ru.

Изменилась и программа пополнения библиотечных фондов. На полках максимально быстро появляются книги лауреатов и номинантов ведущих российских литературных премий.

Продолжает действовать проект "Списанные книги". В августе прошлого года читателям передали миллионный экземпляр.

Модернизацию прошли уже 125 библиотек, отметил Собянин. "В ближайшие годы продолжим реализацию программы "Московские библиоцентры", чтобы как можно больше москвичей могли в шаговой доступности от дома посетить современную городскую гостиную – центр знаний, досуга и общения для всех возрастов", – заключил градоначальник.