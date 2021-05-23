Меладзе втянули в скандал с домогательствами Евровидение-2021 Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Воскресенье
23 мая
Лента новостей
12:00
Откровенный снимок Макеевой всполошил россиян
11:55
Раздвинувшая ноги Собчак ушла в отрыв: Волочкова сойдет с ума
11:52
"Падает!": интимные утехи в койке с молодой женой все меньше волнуют 54-летнего Гошу Куценко
11:39
В Москве приведут в порядок два пойменных участка реки Чермянка
11:14
Аналитик Болгов: команда Зеленского пошла на попятную после заявлений о встрече с Путиным
11:11
Анастасия Костенко вновь стала мамой
11:09
Домогаров откровенно ответил на вопрос о пьянках на сцене: Это смерть
11:01
Васильева бьет тревогу из-за попавшей в условия ада внучки: Некуда деваться
10:48
Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши
10:36
Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"
08:02
Раскрыт отец новорожденного ребенка Наоми Кэмпбелл
06:07
Откровенные фото Фриске шокировали народ
03:54
"Ваша заслуга!": Зейналова показала дочь со страшным диагнозом
01:59
"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
01:47
Италия стала победителем "Евровидения-2021"
23:55
Певица Саша Савельева поделилась подробностями материнства
22:03
"Ты сколько там выпила?": народ в шоке от стриптиза Бузовой на яхте
20:14
На Украине заявили о "подставе" для Зеленского со стороны Запада: Унизил себя политической заказухой
20:05
"Меня никогда не остановит общественное мнение": Макеева рассказала о страстном романе
18:05
"Может, мы поженимся?": флирт Алексея Чумакова с Ольгой Шелест обернулся свадьбой
17:47
"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару
17:45
Фотография Туктамышевой вызвала у народа оторопь
17:44
Под Новосибирском львы напали на дрессировщика на глазах у зрителей
17:24
"20 лет он со мной": Связь Сергея Жукова с переодетым в женщину коллегой стала судьбоносной
17:15
Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной
16:21
"Уметь петь не обязательно": Сбежавшую из России Бузову поставили на место
16:14
Усыхающая на глазах любовница Прилучного с каждым днем все больше пугает своим видом
16:13
Мишустин назвал данные ценностью XXI века
16:12
Анастасия Решетова заговорила о замужестве
15:29
Звезда "Битвы экстрасенсов" родила третьего ребенка
15:17
"Это же видно!": Вскрылась тайна фальшивой любви Пугачевой и Киркорова
14:59
За 2020 год Собчак заработала более 300 миллионов рублей
14:48
В России резко подорожали продукты
14:18
Лолита похвасталась горячим любовником: Галантный бандит на авто
14:15
Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком
14:00
"Я успокоилась": Роза Сябитова сделала заявление об отказе от секса
13:51
Судзиловская изменила себя до неузнаваемости
13:22
Бородина спустила 5 миллионов на часы
13:17
Не выдержала: Коллеги довели Кудрявцеву до рыданий на публике
13:15
Совершил ошибку: Харламов оскорбил Нурмагомедова
12:51
Аниме-вакханалия в доме Аллы Пугачевой
12:50
Путин обратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
12:34
Попыткам суицида несовершеннолетних дочерей Кравец и Борисовой нашлось неожиданное объяснение
11:54
Ефремов рассказал о списке обид из 300 пунктов
11:35
Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы
10:49
"Пришлось с пробитой головой ползти": Пенкин попал в ловушку грабителей
10:46
Лариса Долина приструнила Павла Волю и Гарика Мартиросяна
10:43
Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила
10:27
В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
07:42
"Что случилось?": Орбакайте напугала мужа ошалевшим видом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую
Бешеные деньги: ухажер поведал о расходах на свадьбу с Азизой
"Психически больная мразота!": разъяренная Лолита сорвалась из-за Собчак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
В Москве приведут в порядок два пойменных участка реки Чермянка

В Москве приведут в порядок два пойменных участка реки Чермянка

В Москве началась подготовка к благоустройству двух территорий будущего парка "Яуза".
прочитано 262 раза

Столичные власти запланировали провести благоустройство двух пойменных участков реки Чермянка – главного притока Яузы в черте города. Сейчас территория от улицы Мусоргского до проезда Дежнева выглядит печально: болота, грязь, высохшие деревья, неухоженные кустарники, гаражи, нет тропинок и освещения.

ПО ТЕМЕ

Собянин представил знаковые объекты программы "Мой район" на северо-востоке Москвы

Пешеходный мост через Яузу возле станции метро "Электрозаводская" построят в 2022 году

Здесь сделают прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, появятся детские площадки, обустроят спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком и тренажерами.

Помимо этого, будет проведена реконструкция стадиона "Отрада". На месте заброшенного футбольного поля сделают новое. Оно будет с подогревом, чтобы люди могли играть в любое время года. Стоит отметить, что на месте старой хоккейной коробки уже возведен крытый ледовый комплекс из легких некапитальных конструкций.

Также реконструируют открытую площадку для мероприятий, приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Около воды появятся настилы и смотровые площадки.

Второй участок – вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова – станет эколого-просветительским центром, интерактивной площадкой, посвященной изучению профессий будущего в сфере экологии. Экотропа на сваях станет настоящей изюминкой обновленного парка. Здесь же обустроят площадку для любителей велосипедных трюков и спортивные зоны с тренажерами. Также приведут в порядок детскую площадку.

Сообщается, что благоустройство поймы реки Яуза продолжится в 2022 и 2023 годах. Единая зеленая зона растянется на более чем 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: youtube.com
Автор: 23 мая 2021, 11:39 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лариса Долина приструнила Павла Волю и Гарика Мартиросяна

Юмористы посоветовали артистке зарабатывать в социальных сетях

Шоу-бизнес

Аниме-вакханалия в доме Аллы Пугачевой

Свое тридцатилетие отметил внук примадонны Никита Пресняков

Шоу-бизнес

Лолита похвасталась горячим любовником: Галантный бандит на авто

Певица окунулась в бурный роман
Шоу-бизнес

Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком

Коллеги не дают 45-летней актрисе больше 20 лет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+