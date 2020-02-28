В Москве названы победители премии "Headliner года"

В Москве 20 февраля 2020 года состоялась церемония вручения премии "Headliner года". Подобный конкурс проводится уже в третий раз.

Абсолютным победителем премии "Headliner года", как по версии жюри, так и по итогам зрительского голосования, стал председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. Его ждет грант в размере трех миллионов рублей, из которых два миллиона полагаются ему как выбранному экспертами лидеру, а миллион – как лидеру народного голосования.

Свои голоса в поддержку Григория Сергеева отдали 16966 человек. А жюри, назвавшее его победителем, состояло из издателя Ирины Прохоровой, биолога Михаила Гельфанда, спортивного комментатора Первого канала Виктора Гусева, директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, учредителя благотворительного фонда "Вера" Нюты Федермессер и президента группы компаний "КОРТРОС" и, по совместительству, учредителя премии "Headliner года", Вениамина Голубицкого.

"С помощью премии мы объединяем людей, даем им возможность высказаться, выслушать лидеров мнений и, возможно, по-новому взглянуть на привычные вещи", – рассказал Вениамин Голубицкий о задачах конкурса. Он добавил, что премия нужна для того, чтобы выделить и поощрить тех, кто нашел в себе силы для серьезных свершений.

Кроме абсолютного лидера премии "Headliner года", призы были вручены победителям в пяти номинациях. Общий призовой фонд в этом году составил пять миллионов рублей.



В разделе "Культура и искусство" народное голосование выделило популяризатора графического романа и инициатора создания первой общедоступной библиотеки комиксов Андрея Дроздова. Жюри же поддержало комиссара Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге Алису Прудникову.

В номинации "Наука и образование" больше всего голосов получил организатор летних образовательных лагерей в горах Дагестана Калеб Шмидт. Эксперты назвали победителем создательницу платформы о доказательной медицине MadMed.Media Ксению Суворову.

В разделе "Спорт, фитнес, здоровье" народную поддержку получил организатор соревнований по серфингу и вейкбордингу Александр Абрамов. Жюри же выделило Алексея Шипилова, который занимается продвижением нового инклюзивного вида спорта под названием голбол. Он позволяет заниматься физической культурой в том числе и незрячим людям.

В номинации "Бизнес и иновации" победу в народном голосовании одержал создатель экофермы "Планета коров" Владимир Платов. Жюри вручило награду Николаю Юдину, разработавшему электрическую приставку для инвалидных кресел.

Лидером народного голосования в номинации "Общество и соцпроекты" оказалась президент благотворительного фонда "Дети ждут" Лада Уварова. Эксперты пальму первенства отдали руководителю фонда "Старость в радость" Елизавете Олескиной.

Учредителем премии выступила группа компаний "КОРТРОС". Девелопер занимается созданием недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды, которое подходит для клиентов различных сегментов. В 2019 году компания вошла в рейтинг самых надежных застройщиков по версии журнала Forbes.

