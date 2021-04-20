Сыровар Сирота пожаловался министру просвещения на кадровый голод

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
14:36
Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь
14:23
"А что матрас на себя не намотала?": Прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех
14:20
Больного Алибасова обокрали на 5 миллионов
14:16
Под Челябинском обрушилась стена жилого дома
14:10
Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке
14:08
В Люберцах у гражданина нашли полкило наркотиков
14:00
Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы
13:52
В Приморье ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы
13:43
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек
13:35
"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
13:29
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
13:28
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
13:27
"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович
12:47
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались
12:46
Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России
12:43
Экс-возлюбленный Лорак сделал заявление о ее возвращении к мужу
12:37
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом
12:33
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае
12:26
"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии
11:58
Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой
11:55
Не позволит: Милославская встала грудью за растрепанного Петрова
11:52
Бриллианты и элитная одежда: Де Ниро засудит выкачивающую из него деньги бывшую жену
11:44
Под Волгоградом в утопленной машине нашли труп пропавшей девушки
11:24
В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19
11:20
"С такими друзьями врагов не надо": женатый Тарасов скривился от разговоров о Бузовой
11:17
Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации
11:08
Белоруссию предупредили об опасности повторить "страшную участь" Украины: На двух креслах усидеть невозможно
11:05
Съемочную площадку перестроили после рокового падения Стриженовой в прямом эфире
10:47
В Барнауле пассажиры такси перерезали горло водителю
10:30
"Стесняюсь про это говорить!": неожиданные откровения Дюжева о сомнениях, грехах и сыновьях
10:26
"Как убитая": полиция задержала Брежневу
10:26
"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти
10:09
Заявление Зеленского об успехах Украины в космосе оценили: Превратился в посмешище
09:37
Под Нижним Новгородом сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме
09:33
Отец Фриске упрекнул Корчевникова в несдержанном обещании
09:28
Разорвавшая отношения пара, семья и стриптизер: новые участники "Дома-2" ошарашили россиян
09:14
Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого
08:48
Эксперты спрогнозировали стоимость бензина в России: топливо подорожает
08:44
Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий
08:30
Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом
06:08
Истощал и облысел: звезда "Бэтмена" стал похож на онкобольного
04:08
Папины копии: три дочки Ивана Урганта
02:01
"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду
00:49
"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой
23:58
Усы Тодоренко вызвали отвращение у поклонников
22:28
Продюсер Сердючки рассказал правду о тяжелом заболевании артиста
22:06
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
21:15
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
21:15
Политолог Перенджиев объяснил непривлекательность Украины для НАТО
20:27
Ради деда: Гарри и Уильям сделали шаг навстречу друг другу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой
Общество
Сыровар Сирота пожаловался министру просвещения на кадровый голод

Сыровар Сирота пожаловался министру просвещения на кадровый голод

Сыровар Олег Сирота написал письмо министру просвещения Сергею Кравцову. Предприниматель заявил о катастрофической ситуации в системе профессионального образования и кадровом голоде в сельском хозяйстве и промышленности.
прочитано 215 раз

"Обращаюсь к вам в продолжение нашего с вами разговора, начатого в Сенеже во время обучения победителей конкурса «Лидеры России. Политика». Прошу вас обратить внимание на ряд катастрофических проблем в сфере среднего профессионального образования, с которыми я, как руководитель производственного предприятия, столкнулся в последние годы в рамках работы по поиску и привлечению молодых специалистов", – говорится в письме.

ПО ТЕМЕ

В России запущен профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты"

Сирота обратил внимание на крайне низкий уровень подготовки кадров для сельского хозяйства и промышленности. По словам предпринимателя, зачастую организации ставят студентам практику за минимальную отработку.

Практическая подготовка в колледжах также оставляет желать лучшего, считает сыровар. На бюджетные деньги закупается оборудование, трактора и станки, но вместо подготовки кадров учебные заведения "подрабатывают" и чистят этой техникой дороги за деньги, возмутился предприниматель.

По словам Сироты, на сложных станках зачастую не умеют работать даже преподаватели. Поэтому при максимальных затратах уровень подготовки студентов крайне низкий, отметил он.

"После окончания учебного заведения не идут работать по специальности на производственные предприятия, типа нашего, а идут в торговлю, такси – сферы услуг, которые на сегодня на мой взгляд, и так перенасыщены кадрами", – написал бизнесмен на своей странице в "Твиттер", добавив, что некоторые выпускники на собеседовании не могут вспомнить о профессии, на которую учились.

Другой проблемой Сирота считает непрестижность сельскохозяйственной отрасли и ее специальностей. Предприниматель полагает, что это связано с устаревшими взглядами на сельское хозяйство и промышленность.

"В то время как в реальности сельское хозяйство и пищевое производство сегодня – это не только высокотехнологичная отрасль, но и одна из самых перспективных", – подчеркнул сыровар.

Но студентам во время учебы это не объясняют, поэтому у них создается впечатление об отсталости сельскохозяйственной промышленности, посетовал бизнесмен. Сирота предложил Кравцову обсудить меры по повышению престижа и эффективности среднего профессионального образования.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 13:42 Источник: "Твиттер" Олега Сироты ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Мерзость и гадость всюду
Шоу-бизнес

Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом

Примадонна скрывала отношения
Шоу-бизнес

Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого

Что случилось на кладбище
Шоу-бизнес

"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти

Фигуристка рассказала о своей материнской боли

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+