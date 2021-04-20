Сыровар Сирота пожаловался министру просвещения на кадровый голод

Сыровар Олег Сирота написал письмо министру просвещения Сергею Кравцову. Предприниматель заявил о катастрофической ситуации в системе профессионального образования и кадровом голоде в сельском хозяйстве и промышленности.

"Обращаюсь к вам в продолжение нашего с вами разговора, начатого в Сенеже во время обучения победителей конкурса «Лидеры России. Политика». Прошу вас обратить внимание на ряд катастрофических проблем в сфере среднего профессионального образования, с которыми я, как руководитель производственного предприятия, столкнулся в последние годы в рамках работы по поиску и привлечению молодых специалистов", – говорится в письме.

Сирота обратил внимание на крайне низкий уровень подготовки кадров для сельского хозяйства и промышленности. По словам предпринимателя, зачастую организации ставят студентам практику за минимальную отработку.

Практическая подготовка в колледжах также оставляет желать лучшего, считает сыровар. На бюджетные деньги закупается оборудование, трактора и станки, но вместо подготовки кадров учебные заведения "подрабатывают" и чистят этой техникой дороги за деньги, возмутился предприниматель.

По словам Сироты, на сложных станках зачастую не умеют работать даже преподаватели. Поэтому при максимальных затратах уровень подготовки студентов крайне низкий, отметил он.

"После окончания учебного заведения не идут работать по специальности на производственные предприятия, типа нашего, а идут в торговлю, такси – сферы услуг, которые на сегодня на мой взгляд, и так перенасыщены кадрами", – написал бизнесмен на своей странице в "Твиттер", добавив, что некоторые выпускники на собеседовании не могут вспомнить о профессии, на которую учились.

Другой проблемой Сирота считает непрестижность сельскохозяйственной отрасли и ее специальностей. Предприниматель полагает, что это связано с устаревшими взглядами на сельское хозяйство и промышленность.

"В то время как в реальности сельское хозяйство и пищевое производство сегодня – это не только высокотехнологичная отрасль, но и одна из самых перспективных", – подчеркнул сыровар.

Но студентам во время учебы это не объясняют, поэтому у них создается впечатление об отсталости сельскохозяйственной промышленности, посетовал бизнесмен. Сирота предложил Кравцову обсудить меры по повышению престижа и эффективности среднего профессионального образования.