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Общество
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции

Накануне стало известно о том, что Россия приостановила прямые и чартерные рейсы в Турцию и Танзанию. Пока ограничения действуют с 15 апреля до 1 июня.
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Татьяна Голикова объявила о прекращении авиационного сообщения с Турцией и Танзанией, так как эпидемиологическая обстановка в этих странах оставляет желать лучшего. Вице-премьер подчеркнула, что для России в данном случае здоровье граждан является приоритетом. Согласно статистике, в последние дни суточный прирост инфицированных в Турции составляет почти 50 тысяч человек, и это абсолютный рекорд с начала пандемии.

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Для многих россиян новость стали ударом, ведь из-за коронавирусных ограничений выбор направлений для отдыха был и так невелик. В преддверии майских праздников и отпускного сезона народ уже начал покупать путевки.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала рекомендации, которые озвучил Ростуризм для граждан, уже находящихся в странах, с которыми прекращается авиасообщение. "Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором", – говорится на сайте ассоциации.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Также сообщается, что россияне, отдыхающие в Турции или Танзании вне организованных групп, смогут вылететь домой по плану. Однако туристам советуют отслеживать возможные изменения на сайтах авиаперевозчиков.

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова отметила, что об альтернативных направлениях для отдыха лучше уточнять у туроператоров.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Тем, кто вынужден переносить свои туры, мы рекомендуем прислушаться к Ростуризму и определить новые даты заезда после восстановления авиасообщения. Либо же посмотреть альтернативные направления, тут уж каждый оператор исходит из своих возможностей", – подчеркнула Ефремова.

Корреспондент "Дни.ру" обратился в одну из популярных туристических компаний с просьбой подобрать альтернативные варианты. Запрос был простой: два человека хотят отдохнуть по системе "все включено" 10-14 дней с вылетом на следующей неделе.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Менеджер предложил четыре варианта. Например, 10-дневная путевкав Египет обойдется россиянам в районе 150 тысяч рублей. Еще одна возможность понежиться на жарком солнце – Куба. Туда можно уехать за 170-180 тысяч рублей. Третий вариант будет доступен для жителей России с 23 апреля. Цены на туры на Кипр стартуют от 210 тысяч рублей за неделю.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Также можно рассмотреть внутренний туризм. Однако в силу климатических условий отдых в Сочи пока вряд ли может конкурировать с солнечными ваннами близ экватора.

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Стамбул. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 14:52 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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