Россия приостанавливает чартерные рейсы в Турцию

По имеющимся данным, блокируется пересадочный пункт при трансфере. Для наших соотечественников въезд в Турцию теперь закрыт. Кроме того, стало известно, что ранее россияне стали все чаще отказываться от поездок на курорты этой страны.
Недавно в СМИ появились сообщения о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией. Для россиян, которые возвращаются из Турции, могут ввести двухнедельный карантин.
Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о возможном прекращении авиасообщения с Турцией. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в правительство.
Напомним, в начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости COVID-19 и появления новых штаммов вируса. По данным статистики, в последние дни суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордом с начала пандемии коронавируса.
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