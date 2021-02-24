В Кремле ответили на вопрос об отмене призыва в армию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос полного перехода на контрактную армию сегодня не обсуждается. По его словам, каждый гражданин обязан проходить военную службу по Конституции.
Вопрос отмены призыва периодически поднимается в СМИ. Актер Дмитрий Нагиев на днях поделился неприятными воспоминаниями о службе. Так, он назвал время, проведенное в армии, потраченным впустую. По мнению артиста, закалку можно получить другими путями – с помощью занятий спортом или походов в библиотеку.
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