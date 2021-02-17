Чистый мегаполис: как Москва борется за экологическое благополучие

Москве присвоен рейтинг "А" престижного международного рейтинг Carbon Disclosure Project (CDP). Эксперты признали российскую столицу одним из лидеров по экологической деятельности и высоко оценили принимаемые городом меры по снижению негативного воздействия на климат.
За последние 30 лет Москва на 25% снизила выбросы парниковых газов. Такого показателя удалось достичь благодаря повышению экологичности общественного транспорта, модернизации топливно-энергетического комплекса, реконструкции крупных предприятий, озеленению.
Российская столица сделала приоритет на электрические виды транспорта и повышение экологического класса грузового и автобусного парка. Власти Москвы ограничили движение грузового транспорта, организовали контроль за качеством моторного топлива.
За последние 10 лет выбросы в атмосферу от автомобилей уменьшились на 666 тысяч тонн.
Большую роль играет и масштабная программа озеленения столицы. За последние 10 лет в городе появилось порядка 800 тысяч новых деревьев, высажено свыше 8,5 миллиона кустарников.
Неудивительно, что в столицу стали возвращаться редкие животные. В природно-историческом парке "Москворецкий" специалисты Мосприроды обнаружили болотную сову.
Этот пернатый хищник занесен в Красную книгу Москвы. Последний раз его видели на территории столицы более 14 лет назад. Всего за последние 10 лет специалисты обнаружили в городе 86 новых видов.
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